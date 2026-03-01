В Україні налічується понад 30 активних індустріальних парків

В Україні нині діє понад 30 індустріальних парків, де вже збудована або будується інфраструктура та промислові підприємства.

Як інформує Delo.ua, про це на конференції екоіндустріальних парків України 2026 повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, пише "Укрінформ".

За його словами, станом на кінець минулого року в індустріальних парках було збудовано або будувалося 37 заводів, тоді як роком раніше — 25. Потужності підстанцій зросли приблизно на третину, а обсяги промислової нерухомості суттєво збільшилися.

Кисилевський підкреслив, що уряд стимулює розвиток парків через законодавчі зміни, податкові та митні преференції, а також фінансування інженерно-транспортної інфраструктури, що робить їх привабливими для вітчизняних і міжнародних інвесторів.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів зазначив, що за два роки програми вже реалізовані перші пускові проєкти. Нині налічується 112 таких об’єктів, а уряд планує затвердити оновлений порядок використання держпідтримки, який передбачає часткову компенсацію відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Водночас Кабінет міністрів виключив сім індустріальних парків із Реєстру, оскільки вони протягом понад трьох років не змогли залучити промислових виробників.

Додамо, протягом 2025 року держава підтримала 13 індустріальних парків, що дозволило розпочати 22 інфраструктурні проєкти. Загальна сума ухвалених рішень склала понад 697 млн гривень.