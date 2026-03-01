Запланована подія 2

В Украине насчитывается более 30 активных индустриальных парков

индустриальные парки
Правительство стимулирует развитие индустриальных парков

В Украине действует более 30 индустриальных парков, где уже построена или строится инфраструктура и промышленные предприятия.

Как информирует Delo.ua, об этом на конференции экоиндустриальных парков Украины 2026 года сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, пишет "Укринформ".

По его словам, на конец прошлого года в индустриальных парках было построено или строилось 37 заводов, тогда как годом ранее — 25. Мощности подстанций выросли примерно на треть, а объемы промышленной недвижимости существенно увеличились.

Кисилевский подчеркнул, что правительство стимулирует развитие парков через законодательные изменения, налоговые и таможенные преференции, а также финансирование инженерно-транспортной инфраструктуры, что делает их привлекательными для отечественных и международных инвесторов.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов отметил, что через два года программы уже реализованы первые пусковые проекты. В настоящее время насчитывается 112 таких объектов, а правительство планирует утвердить обновленный порядок использования господдержки, предусматривающий частичную компенсацию восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

В то же время Кабинет министров исключил семь индустриальных парков из Реестра, поскольку они в течение трех лет не смогли привлечь промышленных производителей.

Добавим, в течение 2025 года государство поддержало 13 индустриальных парков, что позволило начать 22 инфраструктурных проекта. Общая сумма принятых решений составила более 697 млн. гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко