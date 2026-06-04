Россия снова атаковала терминал "Новой почты" в Днепре: что будет с посылками

4 июля российские войска совершили повторную атаку на инновационный терминал компании "Новая почта" в Днепре.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

Несмотря на разрушение инфраструктуры, логистический оператор продолжает работу в штатном режиме благодаря заранее подготовленным сценариям непрерывности бизнеса.

В момент удара все сотрудники терминала находились в обустроенных хранилищах, благодаря чему никто не пострадал.

В компании подчеркнули, что безопасность персонала является главным приоритетом, а на логистических объектах сети по всему подразделению действует более 1000 укрытий.

На месте попадания работают подразделения ГСЧС и полиция. Оценка масштабов разрушений продолжается. Точная информация об объемах поврежденных посылок и грузов будет установлена после того, как экстренные службы завершат работу на объекте.

В "Новой почте" заверили, что повторный удар по большому днепровскому хабу не приведет к коллапсу в доставках.

Компания уже задействовала резервные схемы и оперативно перестроила маршруты, поэтому задержки грузов не ожидаются.

"Новая почта" полностью компенсирует оценочную стоимость отправлений, которые были утрачены в результате вражеских атак. В ближайшее время мы свяжемся с каждым клиентом и сообщим детали возмещения", – говорится в сообщении.

Клиенты могут самостоятельно отслеживать текущий статус своих посылок в мобильном приложении или на официальном сайте оператора.

Напомним, 3 июня в Днепре в результате атаки вражеского беспилотника получил повреждения инновационный терминал компании "Новая почта". Под ударом оказались сотни грузов и посылок клиентов.