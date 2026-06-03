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Российская армия атаковала продуктовые склады АТБ в Днепре (ФОТО)

АТБ
Российские военные атаковали продуктовые склады сети АТБ в Днепре / АТБ

Вечером среды, 3 июня, российские военные совершили массированную атаку на Днепр и Днепровский район. Враг попал в логистическую инфраструктуру города, в частности, под удар попали складские помещения ведущей украинской сети продуктовых супермаркетов АТБ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Мы им - боевой корвет в Кронштадте. А они нам - склады АТБ с продовольствием в Днепре", - написал он.

В результате попаданий на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александра Ганжи, войска РФ атаковали район повторно.

Он подтвердил, что предварительно занялись склады одной из торговых сетей в одной части Днепровского района. Есть ли пострадавшие сейчас выясняют.

В то же время, медицинская помощь понадобилась шестерым людям в другой части района. В настоящее время пять пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Всего за день на Днепропетровщине известно уже о 12 раненых в результате российских атак. В течение дня РФ более 50 раз избивала по четырем районам беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбой.

Фото 2 — Российская армия атаковала продуктовые склады АТБ в Днепре (ФОТО)
Фото: ГСЧС
Фото 3 — Российская армия атаковала продуктовые склады АТБ в Днепре (ФОТО)
Фото: ГСЧС
Фото 4 — Российская армия атаковала продуктовые склады АТБ в Днепре (ФОТО)
Фото: ГСЧС

Напомним, 20 мая вторично через месяц российская армия атаковала состав торговой сети Varus в Днепре. Тогда погибли люди.

Также 1 июня российский дрон уничтожил складской центр крупного поставщика супермаркетов. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар, полностью уничтоживший складские помещения и грузовые автомобили, находившиеся на территории центра.

Автор:
Татьяна Бессараб