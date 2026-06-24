В Украине началась подготовка проекта строительства Каневской ГАЭС

Агентство по поддержке государственно-частного партнерства анонсировало запуск подготовки проекта строительства Каневской гидроаккумулирующей электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства ГЧП.

Важный проект для украинской энергосистемы

Каневская ГАЭС - важный проект украинской энергосистемы, ведь энергетика работает под постоянным давлением войны, а стране нужны не только новые мощности, но и больше гибкости и запаса прочности.

Высокоманевровые генерирующие мощности Каневской ГАЭС обеспечат баланс и надежность объединенной энергосистемы Украины: позволят накапливать электроэнергию, когда нагрузка на систему ниже, и быстро возвращать ее в сеть, когда потребление растет.

Подготовка проекта строительства

В ведомстве отмечают, что такие масштабные проекты не стартуют со строительной площадки, а требуют качественной подготовки, включающей:

хорошо структурированное инвестиционное технико-экономическое обоснование;

оценку экологического и социального влияния в соответствии с международными стандартами;

обоснованную стратегию финансирования.

Именно эту подготовку и обеспечит Агентство ГПП в рамках Ukraine Government PPF (Ukraine Government Project Preparation Facility, программа для поддержки подготовки публичных инвестиционных проектов в Украине, реализуемая Агентством ГПП при поддержке Всемирного банка), в частности, путем конкурентного привлечения консультантов.

Учитывая стратегическое значение и сложность проекта, Ukraine Government PPF будет координировать его подготовку с международными финансовыми организациями (IFIs), организациями по финансированию развития (DFIs), международными партнерами по развитию и ЧАО «Укргидроэнерго» как инициатором проекта.

По информации Укргидроэнерго", Энергетической стратегией Украины до 2035 года предусмотрено строительство Каневской ГАЭС общей мощностью 1000 МВт. Она будет способствовать решению проблемы дефицита маневренных мощностей в Объединенной энергосистеме Украины, в том числе с учетом перспективного роста спроса на электроэнергию и плана роста электроэнергии.

Старт строительства Каневской ГАЭС состоялся еще в 1986 году, в 1991 году оно было остановлено. Первоначально предполагалось, что мощность станции должна быть 3600 МВт.

Ранее "Укргидроэнерго" и канадская компания AECON подписали дорожную карту по строительству Каневской ГАЭС. Этот документ определяет ключевые этапы и задачи, которые станут основанием для реализации амбициозного проекта.