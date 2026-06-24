В Україні розпочалася підготовка проєкту будівництва Канівської ГАЕС

Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства анонсувала запуск підготовки проєкту будівництва Канівської гідроакумулювальної електростанції.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агенції ДПП.

Важливий проєкт для української енергосистеми

Канівська ГАЕС - важливий проєкт для української енергосистеми, адже енергетика працює під постійним тиском війни, а країні потрібні не лише нові потужності, а й більше гнучкості та запасу міцності.

Високоманеврові генеруючі потужності Канівської ГАЕС забезпечать баланс і надійність об’єднаної енергосистеми України: дозволять накопичувати електроенергію, коли навантаження на систему нижче, і швидко повертати її в мережу тоді, коли споживання зростає.

Підготовка проєкту будівництва

У відомстві зауважують, що такі масштабні проєкти не стартують із будівельного майданчика, а потребують якісної підготовки, яке включає:

добре структуроване інвестиційне техніко-економічне обґрунтування;

оцінку екологічного та соціального впливу відповідно до міжнародних стандартів;

обґрунтовану стратегія фінансування.

Саме цю підготовку й забезпечить Агенція ДПП у межах Ukraine Government PPF (Ukraine Government Project Preparation Facility, програма для підтримки підготовки публічних інвестиційних проєктів в Україні, що реалізується Агенцією ДПП за підтримки Світового банку), зокрема шляхом конкурентного залучення консультантів.

З огляду на стратегічне значення та складність проєкту Ukraine Government PPF координуватиме його підготовку з міжнародними фінансовими організаціями (IFIs), організаціями з фінансування розвитку (DFIs), міжнародними партнерами з розвитку та ПрАТ «Укргідроенерго» як ініціатором проєкту.

За інформацією Укргідроенерго", Енергетичною стратегією України до 2035 року передбачене будівництво Канівської ГАЕС загальною потужністю 1000 МВт. Вона сприятиме вирішенню проблеми дефіциту маневрених потужностей в Об’єднаній енергосистемі України, у тому числі з огляду на перспективне зростання попиту на електроенергію та плани щодо реконструкції теплових електростанцій.

Старт будівництва Канівської ГАЕС відбувся ще у 1986 році, У 1991 році воно було зупинене. Спочатку передбачалося, що потужність станції має бути 3600 МВт.

Раніше "Укргідроенерго" та канадська компанія AECON підписали дорожню карту щодо будівництва Канівської ГАЕС. Цей документ визначає ключові етапи та завдання, які стануть основою для реалізації амбітного проєкту.