Почему украинские оборонные стартапы регистрируют компании в США и Европе

Украинские defence tech-команды все чаще привлекают инвестиции через юридические лица, зарегистрированные в США, Великобритании и странах ЕС. Такая структура упрощает работу с международными фондами, выход на внешние рынки и в отдельных случаях привлечение финансов на бирже.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Оружие как венчур: как украинский defence tech дошел до миллионных раундов и биржи Nasdaq".

Иностранная регистрация облегчает привлечение капитала

Для международных инвесторов привычная юрисдикция означает более понятные корпоративные правила, механизмы защиты инвестиций и возможность в будущем продать долю или вывести компанию на биржу.

Одним из примеров стала Swarmer — основанная украинцами компания, разрабатывающая программное обеспечение для автономной координации беспилотников, зарегистрированная в штате Делавер. В марте 2026 года она первой среди компаний украинской defence tech-экосистемы провела IPO на Nasdaq. После реализации опциона андеррайтера ее валовые поступления составили $17,25 млн.

Через иностранные структуры работают и другие основанные украинцами проекты. В частности, UFORCE привлекла раунд на $50 млн, но ее корпоративная структура связана с Великобританией. Французская Alta Ares, которая имеет производство во Франции и Украине, получила €50 млн от международных инвесторов.

Такие сделки сложнее относить к украинскому рынку

Иностранная регистрация не обязательно означает, что команда, разработка или производство покинули Украину. Однако она усложняет оценку объема инвестиций именно в украинском defence tech.

За первое полугодие 2026 года PitchBook насчитал $18 млн раскрытых инвестиций непосредственно в украинские оборонно-технологические компании. В то же время подсчет Delo.ua, также охватывающий основанные украинцами компании с иностранными юридическими лицами, показал по меньшей мере $64,6 млн и €9,2 млн публично объявленных соглашений с начала года до середины июля.

Эти суммы нельзя автоматически считать инвестициями в экономику Украины. Часть капитала может использоваться для зарубежного производства, международных продаж или развития иностранного холдинга.

Поэтому для отрасли важен не только объем привлеченных денег, но и где остаются инженерные команды, производство, налоги и права на интеллектуальную собственность.

Напомним, что Swarmer стала первой украинской оборонной компанией, вышедшей на IPO на американской бирже Nasdaq.