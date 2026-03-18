Акции украинского стартапа Swarmer подскочили до $51,51 на Nasdaq, рост с IPO превысил 900%

По состоянию на 4:07 утра по восточному времени 18 марта 2026 г. акции украинского стартапа Swarmer (SWMR) на бирже Nasdaq во время предпродажной сессии выросли до $51,51 за бумагу. Это на $20,51, или на 66,2% больше по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня, которая составила $31. По сравнению с ценой первоначального размещения (IPO) $5, акции выросли примерно на 930%.

Swarmer дебютировал на бирже Nasdaq

Украинский стартап Swarmer, разрабатывающий решение на базе искусственного интеллекта для автономной координации роя дронов, 17 марта дебютировал на бирже Nasdaq.

Как пишет "Интерфакс-Украина", акции компании во время IPO были оценены в $5 за бумагу. Торги 17 марта завершились на уровне $31 за акцию и цена за день в отдельные моменты достигала $44,7.

Компания разместила 3 млн акций и ожидает получить валовой доход от предложения примерно $15 млн до вычета комиссий и расходов на размещение. Вырученные средства Swarmer планирует направить на расширение продуктовых возможностей, интеграцию программного обеспечения с оборудованием производителей дронов, наем сотрудников и пополнение оборотного капитала.

Lucid Capital Markets выступает андеррайтером сделки и имеет 30-дневный опцион на покупку до 450 тыс. дополнительных акций по цене публичного размещения. Ожидается, что предложение завершится около 18 марта 2026 при обычных условиях закрытия.

Swarmer разрабатывает программное обеспечение для автономной координации роя дронов, интеграции многодоменных беспилотных систем и управления роботизированными операциями. Ее клиентами являются производители беспилотников, лицензирующие эти решения для интеграции со своими платформами. В августе 2024 года стартап присоединился к украинскому оборонному инновационному кластеру Brave1.

Компанию основали в мае 2023 года Сергей Куприенко и Алекс Финк. Штаб-квартира находится в Остине, штат Техас (США), при этом операционные команды работают в Украине, Польше и Эстонии.

В сентябре 2025 года стартап привлек $15 млн во время раунда финансирования серии A, что явилось крупнейшей инвестицией в украинскую оборонную технологическую компанию с начала полномасштабной войны.

Согласно представленным документам в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, выручка компании в 2025 году составила $0,31 млн против $0,33 млн в 2024 году, а чистый убыток увеличился до $8,53 млн с $2,07 млн. На конец января 2026 года продажи конвертируемых привилегированных акций.

В компании отмечают, что операционные расходы будут расти по мере реализации стратегии масштабирования, включая инвестиции в исследование, разработку и маркетинг.

Напомним, Swarmer подала заявку на первоначальное публичное размещение акций (IPO) под тикером SWMR еще 3 февраля.