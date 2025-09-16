Запланована подія 2

Украинский стартап Swarmer привлек крупнейшие инвестиции в defense tech: $15 млн на развитие дронов

военный ВСУ, дрон
Swarmer получил инвестиции на развитие дронов. / Сухопутные войска ВСУ

Украинский стартап Swarmer привлек $15 млн инвестиций от ведущих американских фондов. Эта сумма стала самой большой в истории украинского оборонного технологического сектора с начала полномасштабного вторжения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение первого вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Swarmer, являющийся участником кластера оборонных инноваций Brave1, создает передовые решения на основе искусственного интеллекта для автономности дронов и роботов. Их технология уже показала свою эффективность на поле боя.

"Инвестиции исторического масштаба позволят компании предоставить роевые возможности каждому БпЛА - можно будет разворачивать неограниченное количество дронов и роботов, несмотря на количество обученных пилотов", - отметил Федоров.

Инвестиционный капитал открывает компании путь к масштабированию и внедрению инноваций, изменяющих современные представления о технологической войне.

Мир признает потенциал украинских технологий. Интерес американских инвесторов (в частности, Broadband Capital Investments, RG.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital и Network VC) подтверждает, что Украина создает уникальные продукты, не имеющие аналогов. Это не только свидетельствует о доверии нашей стране, но и подчеркивает готовность мира инвестировать в проверенные в боях украинские инновации.

Напомним, недавно платформа Brave1 провела финальные испытания ударных дронов-камикадзе, способных преодолевать системы радиоэлектронной борьбы (РЕБ) и поражать цели на расстоянии более 40 километров.

Автор:
Татьяна Ковальчук