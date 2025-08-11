Запланована подія 2

Читати українською

Украина получила новые разведывательные дроны для поиска вражеских орудий: что известно

дроны
Дроны с AI и акустическими сенсорами. Фото: LinkedIn

Немецкая компания Quantum Systems передала Украине новейшие разведывательные беспилотники Vector AI с искусственным интеллектом и польской акустической системой WASP, способной фиксировать выстрелы вражеской артиллерии на расстоянии до 15 км.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил в LinkedIn соучредитель и руководитель Quantum Systems Флориан Зайбель.

Украина получила новые разведывательные дроны

Украина стала первой страной, получившей новый разведывательный дрон Vector AI, оснащенный акустическим датчиком WASP, разработанным дочерней компанией Weles Acoustics. Этот сенсор определяет направление и расстояние до артиллерийских выстрелов, а также оснащен искусственным интеллектом для быстрой обработки данных.

По словам руководителя Quantum Systems Флориана Зайбеля, комплекс способен обнаруживать артиллерию на дистанции до 15 км и стрелковое оружие до 2,5 км, с автономностью полета до четырех часов. Прибор весит около 150 граммов, поэтому не влияет на маневренность дрона.

Директор украинского офиса Quantum Systems Александр Бережной сообщил, что системы проходят испытания на полигонах и в боевых условиях. В ходе тестов усовершенствуется программное обеспечение, чтобы продемонстрировать командованию дополнительные возможности и расширить потенциальные заказы.

Кроме Vector AI, акустические сенсоры WASP уже интегрированы в другой беспилотник компании Twister. В будущем производитель планирует обеспечить совместимость оборудования со всеми моделями.

О компании

Quantum-Systems – немецкий производитель малых беспилотных авиационных систем (sUAS), известный моделями Vector и Trinity. Основанная в 2015 году компания специализируется на разработке беспилотников с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), которые используются как в военной, так и коммерческой сфере.

В Украине Quantum-Systems активно работает с первых месяцев полномасштабного вторжения, поставляя разведывательные дроны и технологические решения. В 2024 году в Киеве открыт завод по производству запчастей для Vector, а также центр сервиса, поддержки, обучения и логистики (SSTLC). Компания участвует в программе "Дія.City", поддерживая развитие инноваций в IT-секторе.

Ранее сообщалось, что в течение июля 2025 Минобороны позволило использовать в Силах обороны около 140 новых образцов оружия и военной техники. Более 85% из них были произведены в Украине.

Автор:
Ольга Опенько