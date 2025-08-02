Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

--0,05

EUR

47,75

--0,40

Наличный курс:

USD

41,70

41,62

EUR

48,45

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минобороны выделило более 9 млрд грн на дроны и усиление обороны

дроны
Дрон "Рарог"/Минобороны

Министерство обороны Украины утвердило решение о существенном перераспределении бюджетных средств на укрепление сил обороны. В рамках выполнения решения Ставки верховного главнокомандующего на нужды войск направляется более 9 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

В частности, 8 млрд грн будет направлено на обеспечение воинских частей, привлеченных к проекту "Линия дронов", а также на усиление беспилотных систем в вновь сформированных подразделениях. враждебных целей.

Еще 1 млрд грн выделено на антидроновую защиту маршрутов эвакуации и логистики.

Отдельно, по словам министра, Украина работает над привлечением финансирования проекта "Линия дронов" через международное партнерство. В рамках двустороннего соглашения с Нидерландами предусмотрена закупка беспилотников у украинских производителей.

Шмигаль подчеркнул, что благодаря этим механизмам государственный Ощадбанк уже предоставил банковские гарантии по контрактам на сумму 837 млн евро.

По словам министра, цель этих решений — обеспечить Силы обороны еще большим количеством дронов и современного оружия, необходимого для эффективной защиты государства .

Также, Минобороны начало лицензированное   производство современных FPV-дронов   на базе одного из государственных предприятий.

Автор:
Татьяна Гойденко