Минобороны выделило более 9 млрд грн на дроны и усиление обороны

Министерство обороны Украины утвердило решение о существенном перераспределении бюджетных средств на укрепление сил обороны. В рамках выполнения решения Ставки верховного главнокомандующего на нужды войск направляется более 9 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

В частности, 8 млрд грн будет направлено на обеспечение воинских частей, привлеченных к проекту "Линия дронов", а также на усиление беспилотных систем в вновь сформированных подразделениях. враждебных целей.

Еще 1 млрд грн выделено на антидроновую защиту маршрутов эвакуации и логистики.

Отдельно, по словам министра, Украина работает над привлечением финансирования проекта "Линия дронов" через международное партнерство. В рамках двустороннего соглашения с Нидерландами предусмотрена закупка беспилотников у украинских производителей.

Шмигаль подчеркнул, что благодаря этим механизмам государственный Ощадбанк уже предоставил банковские гарантии по контрактам на сумму 837 млн евро.

По словам министра, цель этих решений — обеспечить Силы обороны еще большим количеством дронов и современного оружия, необходимого для эффективной защиты государства .

Также, Минобороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.