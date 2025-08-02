Міноборони виділило понад 9 млрд грн на дрони та посилення оборони

Міністерство оборони України затвердило рішення про суттєвий перерозподіл бюджетних коштів на зміцнення Сил оборони. У межах виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача на потреби війська спрямовується понад 9 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Зокрема, 8 млрд грн буде спрямовано на забезпечення військових частин, залучених до проєкту "Лінія дронів", а також на посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах. Йдеться, зокрема, про підрозділи "Птахи Мадяра", К2, "Рарог", "Ахіллес", "Немезіс", "Чорний ліс", які лише за минулий місяць знищили 22,7 тисячі ворожих цілей.

Ще 1 млрд грн виділено на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики.

Окремо, за словами міністра, Україна працює над залученням фінансування проєкту "Лінія дронів" через міжнародне партнерство. У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено закупівлю безпілотників в українських виробників.

Шмигаль наголосив, що завдяки цим механізмам державний Ощадбанк уже надав банківські гарантії за контрактами на суму 837 млн євро.

За словами міністра, мета цих рішень — забезпечити Сили оборони ще більшою кількістю дронів та сучасної зброї, необхідної для ефективного захисту держави.

Також, Міноборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.