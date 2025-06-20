Україна посилює "армію дронів": створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ

В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ, яке об’єднує всі військові частини СБС і "Лінії дронів". Командувачем угруповання призначений Роберт “Мадяр” Бровді.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем ЗСУ.

Вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БПЛА. Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем.

Вказується, що більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання.

"Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС. Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні", — додали у відомстві.

Що відомо про командувача СБС "Мадяра"

Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", – це український військовослужбовець, майор Збройних Сил України, який став знаковою фігурою в обороні України, особливо у сфері застосування безпілотних систем. З 3 червня 2025 року очолив нещодавно створені Сили безпілотних систем ЗСУ

Він створив і очолював один з найвідоміших та найефективніших підрозділів аеророзвідки та ударних БПЛА "Птахи Мадяра", який відзначився у боях на різних напрямках, включно з Бахмутом, Херсонщиною та Харківщиною. Підрозділ відомий своїм високотехнологічним підходом до війни дронів.

До повномасштабного вторгнення займався торгівлею зерна, зокрема відомий проєктом "Гранум" — компанія у період 2015-2016 років була лідером в Україні за обсягами експорту зернових до Китаю.

З початку повномасштабної війни він передав партнерам управління бізнесом і мобілізувався до війська. За видатні заслуги та внесок у захист Батьківщини, Роберт Бровді був удостоєний звання Героя України у 2025 році.

Нагадаємо, ще у вересні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон №11507, який вводить до складу Збройних сил України новий підрозділ — Сили безпілотних систем. Відтак, Україна стала першою країною світу, яка має окремий рід військ, що спеціалізується на безпілотних системах.