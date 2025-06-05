Новий командувач Сил безпілотних систем "Мадяр" Бровді оприлюднив план дій на 100 днів: які першочергові кроки

Майор Роберт Бровді, якого 3 червня президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сил безпілотних систем (СБС), поділився своїм планом розвитку ввіреного йому окремого роду військ ЗСУ. На новій посаді він обіцяє керуватися певними принципами, зокрема нульовою толерантністю до корупції чи заробітку на війні.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на його допис.

"СБС- хробачий жах. Запізніле, але стрімке становлення роду військ. Слід щось озвучити, а часу бракує… Тут не виключний перелік першочергових кроків на 100 діб", — написав Бровді, який більш відомий за позивним "Мадяр".

Які кроки планує зробити командувач СБС?

За словами "Мадяра", у лінії дронів Сил безпілотних систем ЗСУ він намагатиметься досягти конкретних результатів як у розвитку, так і у забезпеченні окремого роду військ, зокрема:

6-7 підрозділів увійдуть у топ -10 за існуючим рейтингом результативністі підрозділів БпЛА Сил оборони України ;



-10 за існуючим рейтингом результативністі підрозділів БпЛА Сил оборони України усі підрозділи СБС, що виконують бойові завдання на фронті, діятимуть у єдиній електронній системі планування, аналізу, координації, управління, та онлайн-звітності з автоматичною верифікацією усіх результатів ;

усі підрозділи СБС, що виконують бойові завдання на фронті, діятимуть у єдиній електронній системі планування, аналізу, координації, управління, та онлайн-звітності з автоматичною верифікацією усіх результатів негайний покроковий запуск чи посилення у підрозділах СБС усіх 12 шарів впливу на ввірену смугу ;

шарів впливу на ввірену смугу негайний запуск перепідготовки в ійськовослужбовців , компетентне забезпечення засобами, технологіями і системами управління ;



, компетентне забезпечення засобами, технологіями і системами управління нарощування власного діючого виробництва боєприпасів для компетентного та своєчасного забезпечення;

створення єдиного складу постачання та своєчасного забезпечення підрозділів;

посилення СБС пакетом 50-ти критичних засобів та компонентів (таких, як StarLink , додаткові акуми до дронів, мобільні РЕБи, павербанки, пікапи, тощо);



StarLink розвиток НРК-логістики (наземні роботизовані комплекси - як основний засіб логістики бойових частин, дронів та периферії до пілотів на позиціях, тощо);



розвиток єдиної для СБС рекрутингової кампанії та власної мережі шкіл FPV -операторів;

FPV ревізія та оптимізація бойових чатсин сил СБС;

перекваліфікація та оперативне до навчання недосвідчених чи небоєздатних екіпажів;

перепрофілювання по видам льотної діяльності;

ревізія "мертвих душ" та "гастролерів".

У своїй роботі Роберт Бровді обіцяє керуватися окремими принципами: нульовою толерантністю до корупції чи заробітку на війні; нетерпимістю та жорстким контролем у підрозділах до вживання алкоголю і наркотичних речовин; неухильним виконанням жорстких безпекових протоколів.

Нагадаємо, 4 червня ми розповідали про Роберта "Мадяра" Бровді: чим займався до війни і його службу в ЗСУ.