Роберт "Мадяр" Бровді: що відомо про нового командувача Сил безпілотних систем

Роберт Бровді — 49-річний майор ЗСУ, якого 3 червня президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України.

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Він народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді Закарпатської області. У війську має позивний "Мадяр" і є засновником підрозділу "Птахи Мадяра".

Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю "Економіка підприємства" у 1997 році. З 1998 року займався підприємницькою діяльністю, спершу роздрібною торгівлею, потім нерухомістю. Працював в сфері будівельного бізнесу. Був одним з основних девелоперів в Ужгороді.

Серед бізнеспроєктів Бровді: "Маркет-БК" (операції з нерухомістю), "Імперія фуд" (торгівля продуктами харчування), "Скотч енд сода Україна" (торгівля одягом).

В держсекторі він працював генеральним директором Аграрної біржі України в Міністерстві аграрної політики.

До повномасштабного вторгнення займався торгівлею зерна, зокрема відомий проєктом "Гранум" — компанія у період 2015-2016 років була лідером в Україні за обсягами експорту зернових до Китаю. Крім того, є співзасновником арт-фундації "БровдіАрт", яка просуває українське сучасне мистецтво у світі.

Також Бровді очолював Закарпатську обласну організацію "Фронту Змін" Арсенія Яценюка, встиг побути і депутатом Закарпатської облради 6-го скликання (достроково припинив там повноваження).

З початку повномасштабної війни він передав партнерам управління бізнесом і мобілізувався до війська.

Служба в ЗСУ

У лави ЗСУ Роберт Бровді вступив 24 лютого 2022 року у складі 206-го окремого батальйону територіальної оборони. Брав участь в евакуації людей з Ірпеня, Бучі, Бородянки. У травні-червні того ж року створив окремий підрозділ аеророзвідників, який назвав своїм позивним "Птахи Мадяра". З 15 листопада 2022 року по 3 березня 2023 року після контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку обороняв Соледар.

З 5 березня по 11 червня 2023 року "Мадяр" як командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) 59-ї окремої мотопіхотної бригади брав участь у боях у Первомайському, Авдіївці, Старомихайлівці/Красногорівці та Мар'їнці на Донецькому напрямку.

З 16 січня 2023 року ротно-тактична група (РТГР) "Птахи Мадяра" стала окремою військовою частиною. З січня 2024 року їх перекинули на Харківський напрямок.

За мужність та героїзм Роберт Бровді отримав звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка". Серед його нагород: Хрест бойових заслуг, Орден Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня, почесний нагрудний знак "Хрест хоробрих" та відзнака президента України "За оборону України".

Бровді також відомий як волонтер. Він активно веде медійну діяльність, висвітлюючи роботу підрозділу в соціальних мережах.

Недавно "Мадяр" засудив публічні заяви командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" (Олександра Ширшина), який подав рапорт на звільнення через "дебільні накази" і невиправдану втрату людей. На його думку, "не потрібно виносити сміття з хати", а кожен солдат має можливість сконтактуватися з комбригом, зокрема щодо питань, які потребують втручання.

Що говорять про призначення "Мадяра"?

Призначення Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ привітав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудрін: " Його підрозділ — "Птахи Мадяра" — ефективно працює для захисту Херсонщини. Це справді відчутно, і ми дякуємо за це".

Голова Закарпатської ОВА написав: "Пишаємося закарпатцем, який щодня докладає максимум зусиль, щоб знищувати окупантів на українській землі, котрий разом зі своїми "птахами" змінює хід війни і творить новітню історію!".