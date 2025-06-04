Роберт "Мадьяр" Бровди: что известно о новом командующем Сил беспилотных систем

Роберт Бровди – 49-летний майор ВСУ, которого 3 июня президент Владимир Зеленский назначил командующим Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

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Он родился 9 августа 1975 года в Ужгороде Закарпатской области. В армии имеет позывной "Мадьяр" и является основателем подразделения "Птицы Мадяра".

Окончил Ужгородский национальный университет по специальности "Экономика предприятия" в 1997 году. С 1998 года занимался предпринимательской деятельностью, сначала розничной торговлей, а затем недвижимостью. Работал в сфере строительного бизнеса. Являлся одним из основных девелоперов в Ужгороде.

Среди бизнес-проектов Бровди: "Маркет-БК" (сделки с недвижимостью), "Империя фуд" (торговля продуктами питания), "Скотч энд сода Украина" (торговля одеждой).

В госсекторе он работал генеральным директором Аграрной биржи Украины в Министерстве аграрной политики.

До полномасштабного вторжения занимался торговлей зерна, в частности, известный проектом "Гранум" — компания в период 2015-2016 годов была лидером в Украине по объемам экспорта зерновых в Китай. Кроме того, является соучредителем арт-фонда "БровдиАрт" , который продвигает украинское современное искусство в мире.

Также Бровди возглавлял Закарпатскую областную организацию "Фронта Змін" Арсения Яценюка, успел побывать и депутатом Закарпатского облсовета 6-го созыва (досрочно прекратил там полномочия).

С начала полномасштабной войны он передал партнерам управление бизнесом и мобилизовался в армию.

Служба в ВСУ

В ряды ВСУ Роберт Бровди вступил 24 февраля 2022 в состав 206-го отдельного батальона территориальной обороны. Участвовал в эвакуации людей из Ирпеня, Бучи, Бородянки. В мае-июне того же года создал отдельное подразделение аэроразведчиков, которое назвал своим позывным "Птицы Мадяра". С 15 ноября 2022 по 3 марта 2023 после контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении оборонял Соледар.

С 5 марта по 11 июня 2023 года "Мадьяр" в качестве командира роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) 59-й отдельной мотопехотной бригады участвовал в боях в Первомайском, Авдеевке, Старомихайловке/Красногоровке и Марьинке на Донецком направлении.

С 16 января 2023 года ротно-тактическая группа (РТГР) "Птицы Мадяра" стала отдельной воинской частью. С января 2024 года их перебросили на Харьковское направление.

За мужество и героизм Роберт Бровди получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Среди его наград: Крест боевых заслуг, Орден Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степени, почетный нагрудный знак "Крест храбрых" и знак отличия президента Украины "За оборону Украины".

Бровди также известен как волонтер. Он активно ведет медийную деятельность, освещая работу подразделения в социальных сетях.

Недавно "Мадяр" осудил публичные заявления командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" (Александра Ширшина), подавшего рапорт на увольнение из-за "дебильных приказов" и неоправданной потери людей. По его мнению, "не нужно выносить мусор из дома", а каждый солдат имеет возможность связаться с комбригом, в частности по вопросам, нуждающимся в вмешательстве.

Что говорят о назначении "Мадьяра"?

Назначение Роберта Бровди командующим Сил беспилотных систем ВСУ поздравил глава Херсонской ОВ Александр Прокудрин: "Его подразделение - "Птицы Мадяра" — эффективно работает для защиты Херсонщины. Это действительно ощутимо, и мы благодарим за это ".

Глава Закарпатской ОВА написал : "Гордимся закарпатцем, который ежедневно прилагает максимум усилий, чтобы уничтожать оккупантов на украинской земле, который вместе со своими "птицами" меняет ход войны и творит новейшую историю! ".