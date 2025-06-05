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Новый командующий Сил беспилотных систем "Мадяр" Бровди обнародовал план действий на 100 дней: какие первоочередные шаги

Роберт Бровди
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Фото: facebook/Brovdi.Art

Майор Роберт Бровди, которого 3 июня президент Владимир Зеленский назначил командующим Сил беспилотных систем (СБС), поделился своим планом развития вверенного ему отдельного рода войск ВСУ. В новой должности он обещает руководствоваться определенными принципами, в частности, нулевой толерантностью к коррупции или заработку на войне.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на его сообщение.

"СБС — червяный ужас. Запаздывающее, но стремительное становление рода войск. Следует что-то озвучить, а времени не хватает Здесь не исключительный перечень первоочередных шагов на 100 суток", – написал Бровди, который более известен по позывному "Мадяр" .

Какие шаги планирует предпринять командующий СБС?

По словам "Мадяра", в линии дронов Сил бы беспилотных систем ВСУ он будет пытаться достичь конкретных результатов как в развитии, так и в обеспечении отдельного рода войск, в частности :

  • 6-7 подразделений войдут в топ -10 по существующему рейтингу результативности подразделений БпЛА Сил обороны Украины ;
  • все подразделения СБС, выполняющие боевые задания на фронте, будут действовать в единой электронной системе планирования, анализа, координации, управления и онлайн-отчетности с автоматической верификацией всех результатов ;
  • немедленный пошаговый запуск или усиление в подразделениях ССС всех 12 слоев воздействия на вверенную полосу ;
  • немедленный запуск переподготовки в военнослужащих, компетентное обеспечение средствами, технологиями и системами управления ;
  • наращивание собственного производства боеприпасов для компетентного и своевременного обеспечения;
  • создание единого состава и своевременного обеспечения подразделений;
  • усиление СБС пакетом 50-ти критических средств и компонентов (таких, как StarLink , дополнительные аккумы к дронам, мобильные РЭБы, павербанки, пикапы и т.п.);
  • развитие НРК-логистики (наземные роботизированные комплексы – как основное средство логистики боевых частей, дронов и периферии к пилотам на позициях и т.п.);
  • развитие единой для ССС рекрутинговой кампании и собственной сети школ FPV -операторов;
  • ревизия и оптимизация боевых чатсин сил ССС;
  • переквалификация и оперативное обучение неопытных или небоеспособных экипажей;
  • перепрофилирование по видам лётной деятельности;
  • ревизия "мертвых душ" и "гастролеров".

В своей работе Роберт Бровди обещает руководствоваться отдельными принципами: нулевой толерантностью к коррупции или заработку на войне; нетерпимостью и жестким контролем в подразделениях к употреблению алкоголя и наркотических веществ; неукоснительным исполнением жестких протоколов безопасности.

Напомним, 4 июня мы рассказывали о Роберте "Мадяре" Бровде : чем занимался до войны и его службе в ВСУ.

Автор:
Татьяна Ковальчук