Украина усиливает "армию дронов": создана группировка Сил беспилотных систем ВСУ

В Украине создали группировку Сил беспилотных систем ВСУ, объединяющую все воинские части СБС и "Линии дронов". Командующим группировкой назначен Роберт "Мадяр" Бровди.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Сил беспилотных систем ВСУ.

Впервые подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления с определенной структурой, четким взаимодействием и общим видением тактики применения БПЛА. Это обеспечит внедрение унифицированных подходов, слаженность действий и более системное боевое применение беспилотных систем.

Указывается, что большинство подразделений новой группировки уже эффективно выполняют боевые задачи.

"Это один из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития СБС. Данное решение закладывает основу для масштабного, системного применения беспилотных систем в современной войне", — добавили в ведомстве.

Что известно о командующем СБС "Мадяре"

Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяру", – это украинский военнослужащий, майор Вооруженных Сил Украины, ставший знаковой фигурой в обороне Украины, особенно в сфере применения беспилотных систем. С 3 июня 2025 года возглавил недавно созданные Силы беспилотных систем ВСУ

Он создал и возглавлял одно из самых известных и эффективных подразделений аэроразведки и ударных БПЛА "Птахи Мадяра", который отличился в боях по разным направлениям, включая Бахмут, Херсонщину и Харьковщину. Подразделение известно своим высокотехнологичным подходом к войне дронов.

До полномасштабного вторжения занимался торговлей зерна, в частности, известный проектом "Гранум" — компания в период 2015-2016 годов была лидером в Украине по объемам экспорта зерновых в Китай.

С начала полномасштабной войны он передал партнерам управление бизнесом и мобилизовался в армию. За выдающиеся заслуги и вклад в защиту Родины Роберт Бровди был удостоен звания Героя Украины в 2025 году.

Напомним, еще в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон №11507, вводящий в состав Вооруженных сил Украины новое подразделение — Силы беспилотных систем. Следовательно, Украина стала первой страной мира, имеющей отдельный род войск, специализирующихся на беспилотных системах.