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В Украине запускают масштабный военный проект "Линия дронов"
В Украине запускают проект "Линия дронов". Инициатива направлена на развитие и масштабирование эффективных подразделений беспилотных систем ВСУ.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
"Запускаем революционный проект, который кардинально усилит наши бригады и масштабирует опыт эффективного уничтожения противника — Линия дронов", — отметил министр.
По его словам, это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи. "Линия дронов" будет масштабировать самые эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе.
Умеров подчеркнул, что первый этап охватывает пять полков и бригад:
- 20 отдельный полк "К-2";
- 429 полк "Ахиллес";
- 427 полк "РАРОГ";
- 414 бригада "Птицы Мадяра";
- полк "Феникс" (бригада "Месть").
В рамках проекта будет соединена пехота и БпЛА в единую ударную систему, что позволит:
- формировать killzone (зону поражения) глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь;
- предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие;
- выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям.
Проект "Линия дронов" — инициатива президента Украины, координируемая Командованием Сухопутных войск, Государственной пограничной службой, Министерством обороны Украины, а также Министерством цифровой трансформации.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал эту инициативу, опубликовав соответствующее видео. Этот проект является еще одним шагом к укреплению обороноспособности Украины и обеспечению победы над российскими оккупантами.
Как мы писали ранее, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" отечественного производства. Комплекс может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.