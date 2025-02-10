В Украине запускают масштабный военный проект "Линия дронов"

В Украине запускают проект "Линия дронов". Инициатива направлена на развитие и масштабирование эффективных подразделений беспилотных систем ВСУ.



Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Запускаем революционный проект, который кардинально усилит наши бригады и масштабирует опыт эффективного уничтожения противника — Линия дронов", — отметил министр.

По его словам, это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи. "Линия дронов" будет масштабировать самые эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе.

Умеров подчеркнул, что первый этап охватывает пять полков и бригад:

20 отдельный полк "К-2";

429 полк "Ахиллес";

427 полк "РАРОГ";

414 бригада "Птицы Мадяра";

полк "Феникс" (бригада "Месть").

В рамках проекта будет соединена пехота и БпЛА в единую ударную систему, что позволит:

формировать killzone (зону поражения) глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь;

предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие;

выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям.

Проект "Линия дронов" — инициатива президента Украины, координируемая Командованием Сухопутных войск, Государственной пограничной службой, Министерством обороны Украины, а также Министерством цифровой трансформации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал эту инициативу, опубликовав соответствующее видео. Этот проект является еще одним шагом к укреплению обороноспособности Украины и обеспечению победы над российскими оккупантами.

Как мы писали ранее, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" отечественного производства. Комплекс может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.