В Україні запускають масштабний військовий проєкт "Лінія дронів"

В Україні запускають проєкт "Лінія дронів". Ініціатива спрямована на розвиток та масштабування ефективних підрозділів безпілотних систем ЗСУ.



Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Запускаємо революційний проєкт, який кардинально посилить наші бригади та масштабуватиме досвід ефективного знищення противника – Лінія дронів", - зазначив міністр.

За його словами, це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання. "Лінія дронів" масштабуватиме найефективніші безпілотні системи у Сухопутних військах та Держприкордонслужбі.

Умєров наголосив, що перший етап охоплює п’ять полків і бригад:

20 окремий полк "К-2";

429 полк "Ахіллес";

427 полк "РАРОГ";

414 бригада "Птахи Мадяра";

полк "Фенікс" (бригада "Помста").

В рамках проєкту буде поєднано піхоту та БпЛА в єдину ударну систему, що дозволить:

формувати killzone (зону ураження) глибиною 10-15 км, де ворог не зможе рухатися без втрат;

надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття;

виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій.

Проєкт "Лінія дронів" — це ініціатива президента України, що координується Командуванням Сухопутних військ, Державною прикордонною службою, Міністерством оборони України, а також Міністерством цифрової трансформації.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський анонсував цю ініціативу, опублікувавши відповідне відео. Цей проєкт є ще одним кроком до зміцнення обороноздатності України та забезпечення перемоги над російськими окупантами.

Як ми писали раніше, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Додамо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" вітчизняного виробництва. Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.