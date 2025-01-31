Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

--0,11

EUR

43,51

--0,11

Готівковий курс:

USD

41,99

41,91

EUR

44,05

43,88

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЗСУ використовуватимуть безпілотний авіаційний комплекс "Громило": чим він особливий

Міноборони допустило до використання БпАК «Громило»
Міноборони допустило до використання БпАК «Громило»

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс "Громило" вітчизняного виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога. 

Як повідомляють у відомстві, конструкційно FPV-дрони комплексу "Громило" оснащуються рамою з композитних матеріалів.

Коптери БПаК мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань.

Комплекс можна застосовувати удень та вночі.

Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. 

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Очікується, що вироблена продукція буде доставлятися підрозділам ЗСУ, а після відпрацювання технології виробництва та її масштабування підприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників

Автор:
Світлана Манько