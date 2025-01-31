ЗСУ використовуватимуть безпілотний авіаційний комплекс "Громило": чим він особливий

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс "Громило" вітчизняного виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Як повідомляють у відомстві, конструкційно FPV-дрони комплексу "Громило" оснащуються рамою з композитних матеріалів.

Коптери БПаК мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань.

Комплекс можна застосовувати удень та вночі.

Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Очікується, що вироблена продукція буде доставлятися підрозділам ЗСУ, а після відпрацювання технології виробництва та її масштабування підприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників