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ВСУ будут использовать беспилотный авиационный комплекс "Громило": чем он особенный
Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс "Громило" отечественного производства.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что комплекс может применяться в частности для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.
Как сообщают в ведомстве, конструкционно FPV-дроны комплекса "Громило" оснащаются рамой из композитных материалов.
Коптеры БПаК имеют относительно мощные двигатели, позволяющие нести боевой заряд немалое расстояние.
Комплекс можно применять днем и ночью.
Также летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.
Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.
Ожидается, что производимая продукция будет доставляться подразделениям ВСУ, а после отработки технологии производства и ее масштабирования предприятие сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.