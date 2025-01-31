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ВСУ будут использовать беспилотный авиационный комплекс "Громило": чем он особенный

Минобороны допустило к использованию БпАК «Громило»
Минобороны допустило к использованию БпАК «Громило»

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс "Громило" отечественного производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что комплекс может применяться в частности для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.

Как сообщают в ведомстве, конструкционно FPV-дроны комплекса "Громило" оснащаются рамой из композитных материалов.

Коптеры БПаК имеют относительно мощные двигатели, позволяющие нести боевой заряд немалое расстояние.

Комплекс можно применять днем и ночью.

Также летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Министерство обороны Украины   начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Ожидается, что производимая продукция будет доставляться подразделениям ВСУ, а после отработки технологии производства и ее масштабирования предприятие сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.

Автор:
Светлана Манько