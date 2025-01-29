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Минобороны начало собственное производство FPV-дронов

дрон
Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что в рамках пилотного проекта, стартовавшего в декабре прошлого года под общей координацией Главного управления оборонных инноваций МОУ государство получило возможность производить кодифицированные FPV-дроны.

Как сообщается, в рамках трехстороннего соглашения частный разработчик предоставил лицензионное разрешение на производство БПЛА на базе одного из госпредприятий, относящихся к сфере управления Минобороны.

Ожидается, что произведенная продукция будет доставляться подразделениям ВСУ, а после отработки технологии производства и ее масштабирования предприятие сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.

"Мы получили четкое понимание себестоимости производства дронов и наших конкурентных преимуществ на этом рынке. Это позволит повысить качество готовой продукции за счет устоявшейся конкуренции", – прокомментировал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

В Минобороны отмечают, что отрабатывается дорожная карта по организации аналогичных производств вместе с другими разработчиками беспилотных авиационных комплексов (БПАК) .

"Готовы расширять сотрудничество с частными компаниями. Есть пакет шаблонных документов и пошаговая инструкция запуска аналогичных линий по производству БПАК на других государственных предприятиях", – сообщил начальник Главного управления оборонных инноваций Юрий Таранюк.

Отметим, что недавно Министерство обороны Украины завершило кодификацию и официально допустило к использованию беспилотный авиационный комплекс ТОККО, разработанный отечественными производителями. Этот комплекс включает дроны-камикадзе, которые уже продемонстрировали эффективность в реальных боевых условиях.

Также Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихрь" .

Автор:
Светлана Манько