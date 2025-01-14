Украинские ударные дроны в десятки раз дешевле американских: названы причины

Ударные беспилотники, используемые украинской армией для войны с Россией, являются во много раз более дешевым оружием, чем производимые в США. Об этом пишет британское издание The Economist.

Отмечается, что в ходе нынешней войны обе стороны используют совокупно миллионы недорогих дронов, используемых для разведки и в качестве оружия. Армия США же, давно считающаяся лидером в этой области, хоть и внимательно следит за событиями в Украине, закупает лишь небольшое количество беспилотников по высоким ценам.

Издание приводит оценку, согласно которой типичный ударный FPV-дрон обходится украинской армии менее чем в 500 долларов. Обычно их производят мелкие поставщики на основе гоночных квадрокоптеров, а некоторые собираются "на кухонных столах" в рамках правительственной инициативы, обучающей производству в кустарных условиях: и хотя такие дроны и грубы в исполнении, они могут уничтожить российский танк, артиллерийское орудие или бункер с расстояния в несколько километров.

Для сравнения приводится беспилотник Bolt-M, произведенный компанией Anduril Industries для Корпуса морской пехоты США. Это более изящный, "умный" и тщательно собранный квадрокоптер, требующий меньших навыков оператора, однако он выполняет ту же базовую задачу - поражает цель боеголовкой весом 1,5 кг.

Стоимость же такого изделия составляет несколько десятков тысяч долларов, а похожий дрон Rogue-1 стоит и вовсе 94 тысячи долларов за штуку, так что при таких ценах США не могут выпускать беспилотники в таких же масштабах, как Украина, где "преследовать одного российского пехотинца могут два, а то и более FPV-дрона".

Критики обвиняют американские компании в "позолоте", добавлении ненужных расходов для повышения цен или в получении чрезмерной прибыли, однако ситуация имеет и другие объяснения.

В частности, одна из причин кроется в запрете Пентагоном закупать беспилотники из Китая - как из-за беспокойства о безопасности, так и из-за нежалания, чтобы цепочка поставок контролировалась потенциальным будущим военным противником. Украинские же беспилотники обычно собираются из дешевых компонентов, произведенных в Китае.

Лучшие характеристики также значительно повышают цены. Большинство украинских беспилотников имеют лишь дневные камеры, хотя отдельные оснащены тепловизорами для ночных операций, что добавляет уже сотни долларов к цене. В то же время все американские военные беспилотники оснащены гораздо более дорогими тепловизорами высокого разрешения.

Для разведки украинские операторы обычно используют китайский DJI Mavic 3 Pro, который продается примерно за 3 тысячи долларов. Для сравнения, новый разведывательный квадрокоптер армии США SRR (Short-Range Reconnaissance) для выполнения аналогичных задач ныне обойдется в 20 тысяч долларов. Разница частично объясняется необходимостью соответствовать требованиям армии США, таким как устойчивость к ударам и вибрации, экстремальным температурам и радиопомехам.

Дополнительные возможности, включая улучшенный GPS, тепловизионное изображение с более высоким разрешением, автоматическое отслеживание целей и обход препятствий, повышают цену примерно до 40 тысяч долларов. При этом опыт показывает, что чем сложнее и дороже становятся такие дроны, тем менее они возобновимы и менее полезны.

Также фактором дороговизны является небольшой масштаб закупок: если Украина содержит флот из примерно 40 тысяч разведывательных квадрокоптеров, Пентагон приобретает лишь около 1 тысячи в год, поэтому экономить за счет масштаба не получается.

Отмечается, что китайский производитель DJI доминирует на рынке потребительских дронов с 2010-х годов и производит их по несколько миллионов в год. В США же производители коммерческих дронов в 2010-х годах были вынуждены либо свернуть бизнес, либо, как компании Teal и Skydio, перейти на нишевый рынок дронов для государственных нужд.

При этом глава Teal Джордж Матус считает, что США должны наращивать свою инфраструктуру беспилотников: экосистема компаний, производящих контроллеры полета, камеры, средства связи и другие компоненты, может позволить производить дроны по ценам и в количествах, которые будут конкурировать с Китаем. По словам предпринимателя, этого можно достичь даже по цене одного высокотехнологичного реактивного истребителя.

Американский подход мешает развитию массовых дронов

В 2023 году американское Минобороны запустило инициативу Replicator, в рамках которой изучаются возможности того, как быстро и с малыми затратами производить большое количество небольших беспилотников и как извлечь уроки из украинского опыта.

Однако она сталкивается с сопротивлением такому подходу, поскольку в США "глубоко укоренилась культура дорогостоящего совершенства". Как пишет издание, американский путь заключается в создании не просто "достаточно хорошего" оружия, а систем, превосходящих все существующее, - таких как истребитель F-35 и танк M1 Abrams, независимо от объемов затрат на них.

Примером называется прошлогоднее решение Пентагона выбрать одной из систем для этой программы дорогие барражирующие боеприпасы Switchblade 600 от компании AeroVironment.

В июне было объявлено, что таких беспилотников-камикадзе для поддержки пехоты закупят на сумму до 990 миллионов долларов. Однако, как указывает The Economist, это ровно тот тип вооружения, заменой которого и должна была заниматься программа Replicator.

Издание делает вывод, что если Пентагону не удастся перебалансировать свой арсенал, США могут оказаться в проигрыше по части беспилотников в любом будущем конфликте, поскольку этот вид вооружений из-за низкой стоимости и доступности компонентов активно развивается и в России, и в Китае.