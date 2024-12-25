Минобороны допустило к эксплуатации БпАК "Щедрик" отечественного производства

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставкам в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" отечественного производства.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что БпАК выполняет задачи по наблюдению за действиями противника на поле боя. Также "Щедрик" может работать как днем, так и ночью.

Характеристики "Щедрика"

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, комплекс "Щедрик" состоит из станции управления и дистанционно-управляемых летательных аппаратов.

Летательные аппараты "Щедрика" могут выполнять задания во время сильного ветра, в мороз и жару. Заряда аккумуляторов хватает на длительное время непрерывной работы.

По словам замминистра обороны Дмитрия Клименкова, возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодоступной высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника.

В Минобороны напомнили производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится по ссылке.

Напомним, осенью Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке в войска беспилотный авиационный комплекс "Черная вдова". Это беспилотник тактического уровня действия, который опытный пилот может использовать как днем, так и ночью.

Также к использованию в Силах обороны был допущен беспилотник украинского производства Sova 10.

Недавно Министерство обороны завершило кодификацию и официально допустило к использованию беспилотный авиационный комплекс ТОККО, разработанный отечественными производителями. Этот комплекс включает дроны-камикадзе, уже продемонстрировавшие эффективность в реальных боевых условиях.