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Минобороны допустило к эксплуатации БпАК "Щедрик" отечественного производства
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставкам в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" отечественного производства.
Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Отмечается, что БпАК выполняет задачи по наблюдению за действиями противника на поле боя. Также "Щедрик" может работать как днем, так и ночью.
Характеристики "Щедрика"
Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, комплекс "Щедрик" состоит из станции управления и дистанционно-управляемых летательных аппаратов.
Летательные аппараты "Щедрика" могут выполнять задания во время сильного ветра, в мороз и жару. Заряда аккумуляторов хватает на длительное время непрерывной работы.
По словам замминистра обороны Дмитрия Клименкова, возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодоступной высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника.
В Минобороны напомнили производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится по ссылке.
Напомним, осенью Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке в войска беспилотный авиационный комплекс "Черная вдова". Это беспилотник тактического уровня действия, который опытный пилот может использовать как днем, так и ночью.
Также к использованию в Силах обороны был допущен беспилотник украинского производства Sova 10.
Недавно Министерство обороны завершило кодификацию и официально допустило к использованию беспилотный авиационный комплекс ТОККО, разработанный отечественными производителями. Этот комплекс включает дроны-камикадзе, уже продемонстрировавшие эффективность в реальных боевых условиях.