Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,05

EUR

43,74

+0,03

Наличный курс:

USD

41,98

41,95

EUR

44,34

44,20

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ВСУ на фронте будет помогать боевая Sova

К использованию в армии допустили украинский дрон SOVA 10
К использованию в армии был допущен украинский дрон SOVA 10. Фото: mod.gov.ua

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в силах обороны беспилотник украинского производства Sova 10.

Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что этот ударный дрон может нести боевую нагрузку в несколько килограммов и работать в разных погодных условиях при широком диапазоне температур воздуха.

"Каждая новая модель производится с учетом технических рекомендаций военных", — сказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Отметим, что недавно Министерство обороны Украины завершило кодификацию и официально допустило к использованию беспилотный авиационный комплекс ТОККО, разработанный отечественными производителями. Этот комплекс включает дроны-камикадзе, которые уже продемонстрировали эффективность в реальных боевых условиях.

А в ноябре Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороныFPV-комплекс "Вихрь". Беспилотники обладают хорошими характеристиками скорости и могут без проблем догнать в движении вражескую бронетехнику или автомобиль.

Автор:
Светлана Манько