ВСУ на фронте будет помогать боевая Sova

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в силах обороны беспилотник украинского производства Sova 10.

Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что этот ударный дрон может нести боевую нагрузку в несколько килограммов и работать в разных погодных условиях при широком диапазоне температур воздуха.

"Каждая новая модель производится с учетом технических рекомендаций военных", — сказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Отметим, что недавно Министерство обороны Украины завершило кодификацию и официально допустило к использованию беспилотный авиационный комплекс ТОККО, разработанный отечественными производителями. Этот комплекс включает дроны-камикадзе, которые уже продемонстрировали эффективность в реальных боевых условиях.

А в ноябре Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороныFPV-комплекс "Вихрь". Беспилотники обладают хорошими характеристиками скорости и могут без проблем догнать в движении вражескую бронетехнику или автомобиль.