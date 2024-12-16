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ЗСУ на фронті допомагатиме бойова Sova

До використання у війську допустили український дрон SOVA 10
До використання у війську допустили український дрон SOVA 10

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони безпілотник українського виробництва Sova 10.

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що цей ударний дрон може нести бойове навантаження в кілька кілограмів та працювати в різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря. 

"Кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій  військових", – сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков. 

Зауважимо, нещодавно Міністерство оборони України завершило кодифікацію та офіційно допустило до використання безпілотний авіаційний комплекс ТОККО, розроблений вітчизняними виробниками. Цей комплекс включає дрони-камікадзе, які вже продемонстрували ефективність у реальних бойових умовах.

А у листопаді Міністерство оборони Україникодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс "Вихор". Безпілотники мають гарні характеристики швидкості і можуть без проблем наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль.

Автор:
Світлана Манько