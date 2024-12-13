Міноборони виділяє додаткові 1,1 млрд грн на безпілотники - Шмигаль

Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що таке доручення дав президент для збільшення прямого фінансування бригад з метою додаткової закупівлі дронів.

Таким чином, додаткові 1,1 млрд грн будуть спрямовані безпосередньо бригадам, щоб вони могли оперативно задовольнити найбільш важливі потреби.

Загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 млрд грн, а за 11 місяців таке пряме фінансування склало 27,2 млрд грн.

Одночасно за 10 місяців цього року уряд витратив 229 млрд грн на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування для Сил безпеки та оборони.

Delo.ua повідомляло, що основною проблемою оборонно-промислового комплексу України є невизначеність і відсутність системного планування. Україна на 90% відсотків залежна від комплектуючих з різних країн, хоча і є певна локалізація виробництва, однак її недостатньо.

Додамо, у листопаді Міністерство оборони Україникодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс "Вихор". Безпілотники мають гарні характеристики швидкості і можуть без проблем наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль.