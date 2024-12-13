Минобороны выделяет дополнительные 1,1 млрд грн на беспилотники – Шмыгаль

Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд грн на закупку беспилотников. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что такое поручение дал президент для увеличения прямого финансирования бригад с целью дополнительной закупки дронов.

Таким образом, дополнительные 1,1 млрд грн будут направлены непосредственно бригадам, чтобы они могли оперативно удовлетворить наиболее важные потребности.

В этом месяце Минобороны напрямую перечислит военным бригадам 4,3 млрд грн, а за 11 месяцев такое прямое финансирование составило 27,2 млрд грн.

Одновременно за 10 месяцев этого года правительство потратило 229 млрд грн на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты и продуктов питания для Сил безопасности и обороны.

Delo.ua сообщало, что основной проблемой оборонно-промышленного комплекса Украины является неопределенность и отсутствие системного планирования.

Добавим, в ноябре Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихрь". Беспилотники обладают хорошими характеристиками скорости и могут без проблем догнать в движении вражескую бронетехнику или автомобиль.