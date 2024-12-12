Компания Kvertus может производить до 5000 средств РЭБ и РЭР в месяц, но не загружена полностью: в чем проблема

Основной проблемой оборонно-промышленного комплекса Украины являются неопределенность и отсутствие системного планирования. Об этом рассказал СЕО компании Kvertus, эксперт в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) Ярослав Филимонов, выступая на панели "Стратегии роста" на GET Business Festival 2024, передает корреспондент Delo.ua.

На вопрос об основных проблемах сектора ОПК Филимонов отметил, что это нестабильность, неопределенность и отсутствие понимания возможности государства по закупкам.

"Мы не понимаем, как планировать работу, как обеспечивать работу людьми, мощностями, ресурсами в таком режиме", – подчеркнул он.

По его словам, компания способна обеспечивать значительные мощности в сфере РЭБ и РЭР, производя 4-5 тысяч единиц средств ежемесячно. Однако сейчас Kvertus работает не на полную мощность, и это проблема.

"В какой-то момент мы работаем 24/7, а в какой-то момент у нас заказов нет, и у нас появляются свободные руки, силы, и они простаивают. Но мы продолжаем платить заработные платы, логистику, оплачиваем аренду. И это – боль ... Мы хотели бы получить от государства возможность планировать", — подытожил он.

Филимонов также отметил другие проблемы, такие как количество, качество, тестирование и сохранение ресурсов, но подчеркнул, что они носят второстепенный характер.

На фото: Никита Михалев, Ярослав Филимонов, Ярослав Калинин и Мария Берлинская

В то же время руководитель Victory Drones Мария Берлинская отметила, что часть проблем удалось решить с правительством.

"Производитель, инженер, изобретатель – это самый важный человек в стране. Я не устаю это повторять с 2014 года. Именно эти люди решают ход войны… Глобально решают изобретения… И поэтому именно для них нужно сделать максимально благоприятные условия. От момента, когда они получают комплектующие должен быть зеленый коридор", – сказала она.

По ее словам, Украина на 90% процентов зависит от комплектующих из разных стран, хотя и есть определенная локализация производства, однако ее недостаточно.

"Мы должны дать возможность забронировать людей, мы должны дать переходные контракты для того, чтобы была определенная прогнозируемость", – добавила Берлинская.

На фото: Мария Берлинская, Delo.ua

О компании

Kvertus — украинская компания, специализирующаяся на разработке и производстве систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также радиоэлектронной борьбы и разведки.

За период полномасштабного вторжения было изготовлено более 1000 аппаратных комплексов подавления каналов БПЛА и более 50 стационарных комплексов. Силы обороны Украины активно используют решение Kvertus.