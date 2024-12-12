Компанія Kvertus може виробляти до 5000 засобів РЕБ та РЕР на місяць, але не завантажена повністю: в чому проблема

Основною проблемою оборонно-промислового комплексу України є невизначеність і відсутність системного планування. Про це розповів СЕО компанії Kvertus, експерт у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) Ярослав Філімонов під час виступу на панелі "Стратегії зростання" на GET Business Festival 2024, передає кореспондент Delo.ua.

На питання про основні проблеми сектора ОПК Філімонов зазначив, що це нестабільність, невизначеність і відсутність розуміння спроможності держави щодо закупівель.

"Ми не розуміємо, як планувати роботу, як забезпечувати роботу людьми, потужностями, ресурсами в такому режимі", - підкреслив він.

За його словами, компанія здатна забезпечувати значні потужності у сфері РЕБ і РЕР, виробляючи 4-5 тисяч одиниць засобів щомісяця. Однак наразі Kvertus працює не на повну потужність, і це є проблемою.

"В якийсь момент ми працюємо 24/7, а в якийсь момент у нас замовлень немає, і у нас з’являються вільні руки, сили, і вони простоюють. Але ми продовжуємо платити заробітні плати, логістику, оплачуємо оренду. І це - біль... Ми хотіли б отримати від держави можливість планувати", - підсумував він.

Філімонов також зазначив інші проблеми, такі як кількість, якість, тестування та збереження ресурсів, але підкреслив, що вони мають другорядний характер.

На фото: Микита Міхальов, Ярослав Філімонов, Ярослав Калінін і Марія Берлінська

Водночас керівниця Victory Drones Марія Берлінська зазначила, що частину проблем вдалося вирішити з урядом.

"Виробник, інженер, винахідник – це найважливіша людина в країні. Я не втомлююся це повторювати з 2014 року. Саме ці люди вирішують хід війни… Глобально вирішують винаходи… І тому саме для них потрібно зробити максимально сприятливі умови. Від моменту, коли вони отримують комплектуючі, має бути зелений коридор", – сказала вона.

За її словами, Україна на 90% відсотків залежна від комплектуючих з різних країн, хоча і є певна локалізація виробництва, однак її недостатньо.

"Ми повинні дати можливість забронювати людей, ми повинні дати перехідні контракти для, щоб була певна прогнозованість", – додала Берлінська.

На фото: Марія Берлінська, Delo.ua

Про компанію

Kvertus — українська компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві систем захисту від безпілотних літальних апаратів (БПЛА), а також систем радіоелектронної боротьби та розвідки.

За період повномасштабного вторгнення було виготовлено понад 1000 апаратних комплексів придушення каналів БПЛА та понад 50 стаціонарних комплексів. Сили оборони України активно використовують рішення Kvertus.