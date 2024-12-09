Міноборони розширює функціонал DOT-Chain: замовлятимуть дрони, РЕБ і НРК

Міністерство оборони України розширює функціонал системи Державного оператора тилу ІТ-систему DOT- Chain, яка раніше успішно оптимізувала постачання продовольства для Збройних Сил.

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Про це повідомили сайті Державного оператора тилу

У межах нового модуля DOT-Chain Defense система буде використовуватися для забезпечення армії безпілотними літальними апаратами (БПЛА), засобами радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР), наземними роботизованими комплексами (НРК) та наземними станціями керування (НСК).

Цифровізація цих процесів дозволить пришвидшити постачання критично важливих засобів і зробити його прозорішим, мінімізуючи затримки та бюрократію.

Через DOT-Chain Defense підрозділи бригад зможуть самостійно формувати заявки відповідно до своїх потреб та бюджетів. Система передбачає пряму взаємодію між військовими, виробниками та постачальниками.

Як працюватиме система

Новий функціонал збору потреби запрацює з першої половини 2025 року. Водночас уже зараз тривають консультації з виробниками для покращення прогнозованості закупівель та масштабування виробництва на території України.

Зазначається, що кожен підрозділ бригади формує заявку відповідно до бойових завдань.

Після цього Державний оператор тилу узагальнює ці заявки та передає замовлення виробникам. Постачання здійснюється відповідно до затверджених замовлень.

Переваги DOT-Chain Defense:

Точність постачання: підрозділи самі формують заявки, враховуючи реальні потреби.

Економія часу та ресурсів: військові звільняються від бюрократичної роботи, зосереджуючись на виконанні бойових завдань.

Прозорість: система забезпечує чіткий контроль заявок і поставок, мінімізуючи ризики корупції.

Підтримка українських виробників: чітке розуміння потреб дозволяє оптимізувати виробництво та збільшити його обсяги.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко наголосила, що DOT-Chain швидко масштабується і ще на етапі запуску були розмови про те, що система в майбутньому зможе обробляти не тільки замовлення на харчування.

"Завдяки DOT-Сhain з’явиться можливість оперативно постачати дрони туди, де цього потребують військові. І у тих кількостях, які справді необхідно", - наголосила вона.

Додамо, через DOT-Chain військові частини зможуть подавати претензії щодо якості продуктів. Це дозволить скоротити час формування та опрацювання скарг військових, і додатково покращить рівень забезпечення ЗСУ продуктами харчування.

У Міноборони підкреслили, що завдяки структуруванню інформації та швидкому аналізу система допомагає виявляти зловживання з боку недобросовісних постачальників, що підвищує загальну ефективність роботи.