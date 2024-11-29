Міноборони запускає IT-систему DOT-Chain для інформування про неякісні продукти для військових

Державний оператор тилу Міністерства оборони запровадив ІТ-систему DOT-Chain, де військові частини зможуть подавати претензії щодо якості продуктів.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що ІТ-система DOT-Chain дозволить скоротити час формування та опрацювання скарг військових, і додатково покращить рівень забезпечення ЗСУ продуктами харчування.

У Міноборони підкреслили, що завдяки структуруванню інформації та швидкому аналізу система допомагає виявляти зловживання з боку недобросовісних постачальників, що підвищує загальну ефективність роботи.

"Раніше процедура відбувалася лише у паперовій формі, що вимагало багато часу та зусиль від військових частин і ДОТ. Тепер DOT-Chain автоматично підтягує інформацію із замовлення, тож військовій частині потрібно лише додати дані про неякісний товар. Система формує електронний документ, скорочуючи час роботи над рекламаціями у 2-3 рази", – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, що ДОТ, який є закупівельною агенцією для потреб військових, запровадило механізм, за яким обрана компанія зможе замінити постачальника харчування, який не справляється з виконанням замовлення в повному обсязі, або не може покрити додаткову потребу, коли вона виникає.

Також ДОТ застосовуватиме обмежувальні заходи для постачальників для ЗСУ, які не виконують передбачених договорами зобов'язань.

Нещодавно ДОТ зупинив співпрацю з постачальником консервів для ЗСУ компанією “Трейд Граніт Інвест” з Донецької області та заборонив подальшу участь у торгах на рік.