Міноборони шукає "запасних" постачальників харчування для ЗСУ

Закупівельна агенція Міністерства оборони України Державний оператор тилу, оголосив про першу рамкову угоду на постачання продуктів харчування для Збройних Сил України. Компанії запрошуються подати свої заявки для участі у кваліфікаційному відборі.

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Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Крайній термін для подання заявок на першому етапі — 26 липня до 00:00. Після цього потенційні постачальники матимуть можливість подавати заявки на відбір протягом строку дії рамкової угоди, з урахуванням певних вимог.

Кваліфіковані учасники рамки зможуть замінити постачальника харчування, який уже має контракт із ДОТ, але не може виконати замовлення в повному обсязі, або покрити додаткову потребу у випадку її виникнення.

Що таке рамкові угоди

Рамкові угоди є ефективним інструментом для оборонних закупівель. Цей механізм дозволяє забезпечити високу конкурентність між постачальниками та одночасно захистити чутливу інформацію.

Рамкові угоди бувають двох типів: з відкритою інформацією та з інформацією обмеженого доступу. Останній тип, передбачений постановою Кабміну №1275, може використовуватися виключно DOT, Агенцією оборонних закупівель та Держспецзв'язком.

У відомстві повідомляють, що процес закупівель з використанням рамкової угоди складається з двох етапів. Спочатку проводиться кваліфікаційний відбір кандидатів, який триває до 15 робочих днів. Потім проводиться безпосередньо закупівля шляхом відкритих торгів або запиту пропозицій серед учасників.

Діють рамкові угоди від одного до двох років. Вони дозволяють скоротити строки проведення закупівель, що особливо важливо для оперативного забезпечення військових потреб. Крім того, цей механізм забезпечує додатковий захист інформації, обмежуючи доступ до даних про місця постачання та персоніфікованої інформації про постачальників.

Додамо, що з 1 січня по 30 червня 2024 року ДОТ уклав договорів на суму 59,8 мільярда гривень для забезпечення потреб Збройних сил України.

Варто зазначити, що у 2024 році утримання одного українського воїна обходиться Україні в 1,2 мільйона гривень на рік.