У Міноборони розповіли, скільки коштує забезпечення одного військовослужбовця ЗСУ

Заступник міністра оборони України Юрій Джигир повідомив, що утримання одного бійця Збройних Сил України без зброї обходиться державі у 30 тисяч доларів або 1,2 мільйона гривень.

Про це він розповів у коментарі Bloomberg.

За словами заступника міністра оборони, вартість утримання одного бійця без зброї становить 1,2 мільйона гривень (30 тисяч доларів).

Проте чиновник не уточнив, який період часу охоплює така статистика.

Стосовно оборонного бюджету Джигир сказав, що вартість мобілізаційної кампанії Києва, спрямованої на посилення виснажених військових формувань, залежатиме від щомісячного призову - фактора надходження допомоги - та рішень щодо ротації.

Джигир також розповів, що війна в Україні висвітлила низку конкретних корупційних ризиків у Міноборони і нова система закупівель змогла їх подолати.

За словами заступника міністра, зараз у відомстві діє двоетапний механізм закупівель: Міноборони встановлює політику закупівель, контролює та перевіряє якість, а дві державні компанії здійснюють нагляд за закупівлями, намагаючись знизити потенційні ризики.

Виплати військовим

Нагадаємо, 12 квітня, Кабінет міністрів України встановив доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту.

Ці виплати будуть забезпечені за рахунок податкових надходжень та внутрішнього боргу.

Кабінет міністрів України у серпні 2023 року ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.

На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця.

Водночас для тих, хто здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. гривень. А для людей, які беруть безпосередню участь у бойових діях, – 100 тис. гривень.

Крім того, щомісячні доплати передбачені для строковиків і курсантів: по 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.