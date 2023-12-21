Закупівлі продуктів харчування для ЗСУ здійснюватимуть за новими правилами

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань визначення нових підходів до закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування з використанням електронної системи закупівель.

Повідомляється, що було напрацьовано практичні рекомендації щодо того, як можуть бути організовані закупівлі на потреби Міністерства оборони за існуючих вимог, з одного боку, до безпеки, а з іншого - до прозорості та конкурентності.

Крім того, велика частина напрацювань робочої групи співзвучні чи враховані в нових підходах, представлених Державним оператором тилу.

Як наголошують у Міністерстві економіки, надзвичайно важливо, що запропоновані підходи сприятимуть залученню до участі в торгах саме національних виробників, а не посередників.

Генеральний директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов розповів, які підходи планується запровадити під час закупівель продуктів Міністерством оборони з 1 квітня наступного року. Ключовими з них є такі:

Закупівля продуктів харчування здійснюватиметься за каталогом з 409 найменувань, але товари в ньому на етапі підготовки тендерної документації агрегуватимуться у більш ніж 25 категорій (наприклад, “м’ясні вироби”). Це відкриває широкі можливості для участі в закупівельних процедурах українських виробників.

Під час формування очікуваної вартості замовник орієнтуватиметься на дані щодо середньостатистичних цін з різних джерел, в т. ч. Держстату.

Закупівля та логістика відокремлені. Виробник, який переміг у тендері, постачатиме продукцію на розподільчі центри. Послуги доставки з цих центрів до кінцевих споживачів закуповуватимуться державою окремо.

Буде використовуватися динамічна система закупівель. Вона передбачатиме кваліфікацію учасників до початку торгів, можливість бажаючим пройти кваліфікацію протягом періоду дії кваліфікаційної рамки, приховати з метою безпеки певні дані щодо учасників.

Людиноцентричність: стандартизовані меню будуть розроблені професійними технологами (в т. ч. тими, які нині захищають країну у лавах ЗСУ). Меню враховуватиме як потреби військових у різних видах раціонів, так і специфіку задоволення потреб в якісному харчуванні в умовах бойових дій.

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.