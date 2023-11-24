- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Закупівлі й ремонт. У Міноборони розповіли, які мають пріоритети у витратах на 2024 рік
Закупівля ракетного озброєння і боєприпасів є одним із пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік. Про це заявив заступник міністра оборони України Юрій Джигир, передає пресслужба Міноборони.
Він зазначив, що на цей напрямок буде витрачено близько 175 млрд гривень. На військову техніку піде близько 80 млрд гривень.
Наступним пріоритетом є поточний ремонт пошкодженої військової техніки і закупівля запчастин до неї.
"Поставлено завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника. І, за нашими оцінками, більше 190 млрд із коштів, які будуть контрактуватися у наступному році, залишаться у вітчизняного виробника", – висловився чиновник.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Бюджет 2024: кошти на оборону
Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік 9 листопада. Документ передбачає, що доходи бюджету становитимуть 1,76 трлн грн, а видатки – 3,35 трлн гривень. Дефіцит передбачено на рівні 1,57 трлн гривень.
Видатки Міністерства оборони становитимуть 1,16 трлн гривень. Як пояснювали в відомстві, кошти розподілять таким чином:
- 862 млрд грн (74,1%) – на утримання військових Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту (кошти підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту у вітчизняних виробників);
- 265,4 млрд грн (22,8%) – на закупівлю зброї, техніки, безпілотників та боєприпасів, а також відновлення техніки, пошкодженої під час бойових дій;
- 36 млрд грн (3,1%) – на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури ЗСУ;
- 663,7 млн грн (0,06%) – на забезпечення роботи апарату Міністерства оборони.