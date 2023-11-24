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Економіка
Дата публікації

Закупівлі й ремонт. У Міноборони розповіли, які мають пріоритети у витратах на 2024 рік

Міноборони, будівля
Міноборони України. Фото: oda.zht.gov.ua

Закупівля ракетного озброєння і боєприпасів є одним із пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік. Про це заявив заступник міністра оборони України Юрій Джигир, передає пресслужба Міноборони.

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Він зазначив, що на цей напрямок буде витрачено близько 175 млрд гривень. На військову техніку піде близько 80 млрд гривень. 

Наступним пріоритетом є поточний ремонт пошкодженої військової техніки і закупівля запчастин до неї. 

 "Поставлено завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника. І, за нашими оцінками, більше 190 млрд із коштів, які будуть контрактуватися у наступному році, залишаться у вітчизняного виробника", – висловився чиновник.

Бюджет 2024: кошти на оборону

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік 9 листопада. Документ передбачає, що доходи бюджету становитимуть 1,76 трлн грн, а видатки – 3,35 трлн гривень. Дефіцит передбачено на рівні 1,57 трлн гривень.

Видатки Міністерства оборони становитимуть 1,16 трлн гривень. Як пояснювали в відомстві, кошти розподілять таким чином:

  • 862 млрд грн (74,1%) – на утримання військових Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту (кошти підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту у вітчизняних виробників);
  • 265,4 млрд грн (22,8%) – на закупівлю зброї, техніки, безпілотників та боєприпасів, а також відновлення техніки, пошкодженої під час бойових дій;
  • 36 млрд грн (3,1%) – на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури ЗСУ;
  • 663,7 млн грн (0,06%) – на забезпечення роботи апарату Міністерства оборони.
Автор:
Артем Ющенко