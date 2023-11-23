Міноборони не підтримало бронювання гіг-спеціалістів і ФОПів від призову

Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ не підтримали пропозиції щодо розширення категорій громадян, які мають право на відстрочку від призову під час воєнного стану.

Про це повідомило Мінекономіки виданню DOU, коментуючи питання потенційної відстрочки для ФОПів і гіг-спеціалістів.

"Чинний закон передбачає, що бронюватися можуть лише підприємства, установи й організації. Законом не передбачено бронювання ФОП та гіг-контракторів. Наразі державними органами, галузевими об’єднаннями, представниками бізнесу не висловлено змістовних, збалансованих і узгоджених пропозицій щодо внесення змін до статей 23-25 Закону „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", – зазначили в Мінекономіки.

При цьому там додали, що звернулися до Мінʼюсту з метою правової оцінки можливості застосування норм цього закону до ФОП.

Що стосується гіг-спеціалістів, то в проєктному офісі "Дія City" повідомили виданню, що "законодавчих змін у цьому напрямі поки що не планується. Бронюванню підлягають лише спеціалісти у штаті, тобто офіційно оформлені згідно з Кодексом законів про працю".

Бронювання працівників: ситуація в IT-сфері

Згідно з законодавством, на час воєнного стану деякі підприємства, установи та організації можуть забронювати частину військовозобовʼязаних громадян від призову.

За даними IT Ukraine Association, в Україні наразі є 362 тис. айтівців. Із них служать орієнтовно 5 тис., а заброньовано – 3,5 тисячі.

Як заявляв заступник міністра економіки Ігор Фоменко, айтівці-ФОПи та гіг-контактори можуть також претендувати на бронювання від мобілізації. Він вказував, що як й інші ІТ-фахівці, вони мають право звернутися до Мінцифри, яке визначить, чи є послуги цих фахівців критично важливими.

Однак пізніше заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у коментарі для AIN сказав, що ФОПи та гіг-контрактори не можуть подавати заявки на бронювання від мобілізації. За його словами, законодавство однозначно дозволяє бронювати лише найманих працівників.