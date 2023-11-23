Минобороны не поддержало бронирование гиг-специалистов и ФЛП от призыва

Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ не поддержали предложения по расширению категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва во время военного положения.

Об этом сообщило Минэкономики изданию DOU, комментируя вопросы потенциальной отсрочки для ФЛП и гиг-специалистов.

"Действующий закон предусматривает, что бронироваться могут только предприятия, учреждения и организации. Законом не предусмотрено бронирование ФЛП и гиг-контракторов. В настоящее время государственными органами, отраслевыми объединениями, представителями бизнеса не высказано содержательных, сбалансированных и согласованных предложений по внесению изменений в статьи 23-25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", – отметили в Минэкономики.

При этом там добавили, что обратились в Минюст с целью правовой оценки возможности применения норм этого закона к ФЛП.

Что касается гиг-специалистов, то в проектном офисе "Дія City" сообщили изданию, что "законодательных изменений в этом направлении пока не планируется. Бронированию подлежат только специалисты в штате, то есть официально оформленные согласно Кодексу законов о труде".

Бронирование работников: ситуация в сфере IT

Согласно законодательству, во время военного положения некоторые предприятия, учреждения и организации могут забронировать часть военнообязанных граждан от призыва.

По данным IT Ukraine Association, в Украине сейчас 362 тыс. айтишников. Из них служат ориентировочно 5 тыс., а забронировано – 3,5 тысяч.

Как заявлял заместитель министра экономики Игорь Фоменко, айтишники-ФЛП и гиг-контакторы могут также претендовать на бронирование от мобилизации. Он указывал, что, как и другие IТ-специалисты, они имеют право обратиться в Минцифры, которое определит, являются ли услуги этих специалистов критически важными.

Однако позже заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в комментарии для AIN сказал, что ФЛП и гиг-контракторы не могут подавать заявки на бронирование от мобилизации. По его словам, законодательство однозначно разрешает бронировать только наемных работников.