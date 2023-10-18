Бронирование от мобилизации: стало известно, когда сервис планируют запустить в "Действии"

Министерство экономики настроено на запуск сервиса бронирования работников от мобилизации с помощью "Дії" до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства изданию Forbes.

Отмечается, что Минэкономики уже разработало предварительный проект постановления Кабмина, который будет регулировать сервис "єБронювання". Сейчас оно согласовывается с органами центральной власти, Пенсионным фондом, налоговой, бизнесом и другими стейкхолдерами.

За реализацию технической части отвечает Министерство по вопросам цифровой трансформации. Запускать отдельное приложение или платформу для "єБронювання" не планируется.

В Минэкономики подчеркнули, что сначала должна быть завершена регуляторная часть, за которую отвечает именно это ведомство. Там добавили, что предыдущий проект постановления – не окончательная версия механизма. При этом диджитализация процедуры не изменит все остальные действующие правила бронирования.

Как будет работать єБронювання?

Будущий запуск сервиса "єБронювання" Министерство экономики анонсировало в июле текущего года. Замминистра Игорь Фоменко рассказывал, что в Украине создадут инструмент, с помощью которого бизнес сможет создать кабинет, где можно будет ввести данные работника и получить электронное бронирование. Информация Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться автоматически.

Такой электронный документ будет содержать QR-код, его можно будет распечатать.

"Думаю, что на все это уйдет примерно три месяца, потому что это полностью будет разрушать действующий алгоритм бронирования", – прогнозировал тогда чиновник.

Как недавно рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков изданию Speka, предполагается, что услуга будет доступна на портале "Дія", но не в приложении. Это связано с тем, что сервис разрабатывается для бизнеса, а не для физлиц, и нужно будет "много чего" загружать.