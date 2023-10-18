Бронювання від мобілізації: стало відомо, коли сервіс планують запустити в "Дії"

Міністерство економіки налаштоване на запуск сервісу бронювання працівників від мобілізації за допомогою "Дії" до кінця 2023 року. Про це повідомила пресслужба відомства виданню Forbes.

Зазначається, що Мінекономіки вже розробило попередній проєкт постанови Кабміну, який регулюватиме сервіс "єБронювання". Наразі її погоджують з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою, бізнесом та іншими стейкхолдерами.

За реалізацію технічної частини відповідає Міністерство з питань цифрової трансформації. Запускати окремий застосунок чи платформу для "єБронювання" не планується.

У Мінекономіки наголосили, що спершу має бути завершена регуляторна частина, за яку відповідає саме це відомство. Там додали, що попередній проєкт постанови – не остаточна версія механізму. При цьому діджиталізація процедури не змінить всі інші чинні правила бронювання.

Як працюватиме єБронювання?

Майбутній запуск сервісу "єБронювання" Міністерство економіки анонсувало в липні поточного року. Заступник міністра Ігор Фоменко розповідав, що в Укаїні створять інструмент, за допомогою якого бізнес зможе створити кабінет, де можна буде ввести дані працівника й отримати електронне бронювання. Інформація з Пенсійного фонду та Податкової підтягуватиметься автоматично.

Такий електронний документ міститиме QR-код, його можна буде роздруковувати.

"Думаю, що на все це піде десь три місяці, тому що це повністю буде руйнувати діючий алгоритм бронювання", – прогнозував тоді урядовець.

Як нещодавно розповів заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков виданню Speka, передбачається, що послуга буде доступна на порталі "Дія", але не в застосунку. Це повʼязано з тим, що сервіс розробляється для бізнесу, а не для фізосіб, і потрібно буде "багато чого" завантажувати.