"Пункти незламності" можна буде знайти в "Дії": уряд ухвалив постанову

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку організації та функціонування "Пунктів незламності". Інформація про відповідні місця зʼявиться у застосунку "Дія", повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У додатку зʼявиться інтерактивна мапа, на якій можна буде побачити не лише розташування "Пунктів незламності", а й їхні фотографії (за наявності).

Крім того, користувачі зможуть залишати відгуки та пропозиції, а також здійснювати оцінювання стану та/або функціонування пунктів.

А для уповноважених представників обласних, Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) передбачили можливість вносити й актуалізовувати інформацію та опрацьовувати відгуки засобами порталу "Дія".

Пункти незламності: карта

"Пункти незламності" зʼявилися в Україні у 2022 році у звʼязку з атаками РФ по енергетичній інфраструктурі. Там можна отримати доступ до електроенергії, медикаментів, інтернету тощо.

Такі пункти розташовані в закладах освіти, будівлях обласних та районних військових адміністрацій, органах місцевого самоврядування та інших установах.

Мапа "Пунктів незламності" доступна на сайті nezlamnist.gov.ua. Однак із міркувань безпеки на ній немає пунктів, які розташовані поблизу лінії бойових дій (Донецька, Запорізька, Харківська та Херсонська області). Жителі можуть дізнатися адреси таких пунктів в органах місцевого самоврядування, обласних та районних військових адміністрацій.

Як зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 13 жовтня, наразі в Україні розгорнута мережа з 13 тисяч "Пунктів незламності".