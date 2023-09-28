У "Дії" з'явилися житлові сертифікати для власників знищеної через війну нерухомості

У мобільному застосунку "Дія" з 28 вересня стали доступні житлові сертифікати на знищене майно, повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Для українців, які подавалися на отримання таких компенсацій, сертифікати доступні у вкладці "єВідновлення". Ці документи підтверджують, що органи місцевого самоврядування опрацювали відповідну заявку та призначили точну суму компенсації на придбання нового житла.

Відомості про сертифікат зберігатимуться в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Процедура та вартість компенсації визначається відповідно до постанови Кабінету міністрів №600 від 30 травня (для квартир та індивідуальних будинків при цьому діють різні формули).

Нагадаємо, що заяви на компенсації за знищені об’єкти нерухомості українці змогли подавати через вебверсію чи мобільний додаток "Дія" ще з 15 липня. З 15 серпня їх мали почати розглядати місцеві органи влади.

Згідно встановленого урядом порядку, громадяни можуть отримати гроші на спеціально відкриту для цього банківську картку на будівництво власного будинку або на придбання квартири чи будинку (у тому числі на купівлю приміщення чи будинку, які будуть споруджені в майбутньому або на інвестування в їх будівництво) з використанням житлового сертифіката.

Претендувати на таку допомогу можуть одноосібні власники житла, чия оселя була зруйнована через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню, розміщена на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Пріорітет надається учасникам бойових дій, інвалідам внаслідок війни та ветеранам, мобілізованим особам, багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю I та II груп. Власник житла при цьому не повинен мати судимості за злочини проти основ національної безпеки.

За даними Мінвідновлення, вже отримано 3685 заяв на компенсацію за знищене житло. В свою чергу, в рамках першого етапу програми "єВідновлення" - за пошкоджене житло - ще на початок вересня більш як 12 тисячам українцям було виплачено понад 1 мільярд гривень.