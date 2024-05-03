НБУ наказав Getin Holding продати 100% Ідея банку протягом шести місяців

Національний банк України надав Getin Holding 6 місяців на продаж його 100% частки у статутному капіталі Ідея банку із Львова.

Про це польська компанія повідомила на Варшавській фондовій біржі, пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з рішенням Комітету НБУ від 29 квітня 2024 року, Getin Holding має відчужити 323 072 875 акцій Ідея банку, якими він володіє.

Видання пише, що аналогічну вимогу висунуто до основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького. Він має півроку на те, щоб продати холдингу 44,98% акцій Ідея банку (145 318 179 штук). Як альтернатива, НБУ дозволив Чарнецькому продати свою частку в самому Getin Holding або компанії LC Corp BV, якій належить 34,17% холдингу.

Термін для виконання цих вимог - 6 місяців з 29 квітня 2024 року. Сам Getin Holding повідомив, що вивчає правові наслідки рішення регулятора та можливості захисту інвестицій в український банк.

Нагадаємо, Нацбанк рік тому визнав небездоганною ділову репутацію Getin Holding та Чарнецького, позбавивши їх права голосу по акціях Ідея банку. У Польщі активи групи були передані під зовнішнє управління.

Ідея банк (раніше - Плюс банк) заснований 1989 року. Згідно з даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.

НБУ заборонив право голосу щодо 100% Ідея Банка

Нагадаємо, що Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.

Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. Вказано, що НБУ встановив для Чарнецького та Getin Holding термін для усунення порушення в 1 рік. Причини визнання репутації Чарнецького та Getin Holding небездоганною НБУ не вказує.