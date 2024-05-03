НБУ приказал Getin Holding продать 100% Идея банка в течение шести месяцев

Национальный банк Украины предоставил Getin Holding 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале Идея банка из Львова.

Об этом польская компания сообщила на Варшавской фондовой бирже, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно решению Комитета НБУ от 29 апреля 2024 года, Getin Holding должна отчуждать 323 072 875 акций Идея банка, которыми он владеет.

Издание пишет, что аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. У него полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций Идея банка (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ разрешил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.

Срок выполнения этих требований - 6 месяцев с 29 апреля 2024 года. Сам Getin Holding сообщил, что изучает правовые последствия решения регулятора и возможности защиты инвестиций в банк.

Напомним, Нацбанк год назад признал небезупречной деловую репутацию Getin Holding и Чарнецкого, лишив их права голоса по акциям Идея банка. В Польше активы группы были переданы во внешнее управление.

Идея банк (ранее – Плюс банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн грн.

НБУ запретил право голоса по 100% Идея Банка

Напомним, что Getin Holding SA 28 марта получила решение Нацбанка Украины о временном запрещении права голоса по отношению к 100% акций украинского Идея Банка, которые ему принадлежат.

Запрет свершился через признание небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого. Указано, что НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок устранения нарушения в 1 год. Причины признания репутации Чарнецкого и Getin Holding небезупречной НБУ не указывает.