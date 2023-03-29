НБУ временно запретил право голоса по 100% Идея Банка

Польская Getin Holding SA 28 марта получила решение Нацбанка Украины о временном запрета на право голоса по 100% акций украинского Идея Банка, которые ему принадлежат.

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина".

Запрет біл наложен в результате признания небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого.

"Во время запрета осуществление права голоса передается доверенному лицу, назначенному Национальным банком Украины. Эмитент получил информацию о том, что в соответствии с положениями банковского законодательства Украины от Идея Банка Украины нужно выдвинуть независимых кандидатов в доверительные управляющие до 14 апреля 2023 года", – отмечается в холдинг на Варшавской фондовой бирже.

НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок устранения нарушения в 1 год. Причины признания репутации Чарнецкого и Getin Holding небезупречной НБУ не указывает.

Как сообщали польские СМИ, в начале февраля региональная прокуратура в Варшаве подала ходатайство о предварительном заключении в отношении Чарнецкого. Речь идет о расследовании дела GetBack, которое ведется с 2018 года, а также подозрении в мошенничестве в отношении 1140 клиентов Idea Bank SA на сумму 227 млн злотых.

Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 году. В 2021 году его чистая прибыль составила 581,07 млн грн, однако в 2022 банк завершил с убытком 649,88 млн грн. По данным НБУ, по состоянию на 1 февраля 2023 г. Идея Банк занимал 24-е место среди 67 банков.

Напомним, ранее Getin Holding отменил сделку по продаже Идея Банка Первому украинскому международному банку, которым владеет олигарх Ринат Ахметов.