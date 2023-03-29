НБУ тимчасово заборонив право голосу щодо 100% Ідея Банка

Польська Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького.

"Під час заборони здійснення права голосу передається довіреній особі, призначеній Національним банком України. Емітент отримав інформацію про те, що відповідно до положень банківського законодавства України від Ідея Банку Україна потрібно висунути незалежних кандидатів у довірчі керуючі до 14 квітня 2023 року", – наголошується у повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі.

НБУ встановив для Чарнецького та Getin Holding термін для усунення порушення в 1 рік. Причини визнання репутації Чарнецького та Getin Holding небездоганною НБУ не вказує.

Як повідомляли польські ЗМІ, на початку лютого регіональна прокуратура у Варшаві подала клопотання про попереднє ув'язнення щодо Чарнецького. Йдеться про розслідування справи GetBack, що ведеться з 2018 року, а також підозру у шахрайстві щодо 1140 клієнтів Idea Bank SA на суму 227 млн злотих.

Ідея Банк (раніше – Плюс Банк) заснований у 1989 році. У 2021 році його чистий прибуток склав 581,07 млн грн, однак у 2022-му банк завершив зі збитками 649,88 млн грн. За даними НБУ, станом на 1 лютого 2023 року Ідея Банк займав 24-е місце серед 67 банків.

Нагадаємо, раніше Getin Holding скасував угоду з продажу Ідея Банку Першому українському міжнародному банку, яким володіє олігарх Рінат Ахметов.