Угода з продажу Ахметову Ідея Банку зірвалася

Польський Getin Holding скасував угоду з продажу українського Ідея Банку Першому українському міжнародному банку, яким володіє олігарх Рінат Ахметов. Як передає Forbes.ua, про зрив угоди Getin Holding поінформував 28 лютого у повідомленні на Варшавській біржі.

Нинішні власники банку заявили, що договір було розірвано через невиконання всіх умов, необхідних для переходу прав власності на фінустанову: згідно з домовленостями, це мало статися до 25 лютого. Нагадаємо, що угоду на початку лютого було схвалено Антимонопольним комітетом України.

Це вже не перша спроба продати Ідея Банк: наприкінці грудня 2019 року Getin Holding домовився з інвестиційною компанією Dragon Capital Томаша Фіали про продаж фінустанови за 1,37 млрд грн, проте та угода в результаті не відбулася через пандемію Covid-19.

Ідея Банк – один із найстаріших на українському ринку. Банк був зареєстрований у серпні 1989 року як Комерційний банк розвитку лісової та деревообробної промисловості Прикарпаття (Прикарпатлісбанк). У червні 2007 року його купила Getin за 103 млн грн. — понад три капітали банку на той момент.

2020 року власник польського Idea Bank Лєшек Чарнецький став фігурантом розслідування польських правоохоронців, а сам банк через борги було передано одному з найбільших банків Польщі Pekao. При цьому, оскільки український Ідея Банк у складі холдингу був відділений від Idea Bank Poland, розслідування на цей актив не вплинуло.

ПУМБ же займає сьоме місце за активами в українській банківській системі. Це найбільший український банк, який не є державним і не має іноземного капіталу. 100% фінустанови зі статутним фондом 4,78 млрд грн володіє Ахметов через свій холдинг СКМ.