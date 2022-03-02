Сделка по продаже Ахметову Идея Банка сорвалась

Польский Getin Holding отменил сделку по продаже украинского Идея Банка Первому украинскому международному банку, которым владеет олигарх Ринат Ахметов. Как передает Forbes.ua, о срыве сделки Getin Holding проинформировал 28 февраля в сообщении на Варшавской бирже.

Нынешние владельцы банка заявили, что договор был расторгнут из-за невыполнения всех условий, необходимых для перехода прав собственности на финучреждение: согласно договоренностям, это должно было произойти до 25 февраля. Напомним, что сделка в начале февраля была одобрена Антимонопольным комитетом Украины.

Это уже не первая попытка продать Идея Банк: в конце декабря 2019 года Getin Holding договорился с инвестиционной компанией Dragon Capital Томаша Фиалы о продаже финучреждения за 1,37 млрд грн, однако та сделка в итоге не состоялась из-за пандемии Covid-19.

Идея Банк — один из старейших на украинском рынке. Банк был зарегистрирован в августе 1989 года как Коммерческий банк развития лесной и деревообрабатывающей промышленности Прикарпатья (Прикарпатлесбанк). В июне 2007 года его купила Getin за 103 млн грн — свыше трех капиталов банка на тот момент.

В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.

ПУМБ же занимает седьмое место по активам в банковской системе. Это крупнейший украинский банк, не являющийся государственным и не имеющий иностранного капитала. 100% финучреждения с уставным фондом 4,78 млрд грн владеет Ахметов через свой холдинг СКМ.