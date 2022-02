Фондовый Ренессанс: украинцы теперь могут покупать акции — поможет ли это создать полноценный рынок ценных бумаг

Фондовый рынок — тема для Украины одновременно старая и новая. Старая — потому что после распада СССР в годы бурной приватизации сотрудники предприятий получили ваучеры на покупку акций, которые превалирующее большинство по незнанию благополучно выменяло на небольшие деньги. Новая — потому что с 2022 года все желающие смогут попробовать себя в роли инвестора на американском рынке благодаря тому, что банки и финучреждения — такие, как "Альфа-Банк", monobank, ПУМБ, Dragon Capital и другие – по очереди добавляют возможность покупать акции для своих клиентов, что может подтолкнуть развитие внутреннего рынка ценных бумаг. Сейчас внутренний рынок, в основном, торгует облигациями госзайма, то есть, по сути, госдолгом. Однако в Украине есть бизнес, который готов выходить на IPO. Что значит сплеск интереса к торговле акциями и позволит ли это поднять внутренний фондовый рынок - в материале Delo.ua.

Нельзя сказать, что до 2022 года украинцы не могли торговать акциями иностранных компаний. Могли, но это было достаточно сложно. Можно заключить договор с иностранным брокером — к примеру, с Interactive Brokers, зарегистрировавшись с помощью паспорта, затем положить на счет деньги через систему SWIFT и покупать. Акции лежат в депозитарии компании, вывод денег — через тот же SWIFT. Впрочем, здесь возникал ряд проблем. Во-первых, далеко не все хотят возиться с регистрацией, во-вторых, надо платить налоги, тщательно рассчитывая поправки на курс на момент каждой транзакции и прочие нюансы. В-третьих, случись что, придется изучать законодательство США. В-четвертых, необходимо было регистрировать e-лимит в Нацбанке (с 2019 года составляет 200 тыс евро в год), подтверждая источник происхождения средств. То есть, заходили только мотивированные люди.

В конце 2021 в Украине произошла финтех-революция, процесс значительно облегчился, банки стали разрабатывать функционал в своих приложениях, что дает практическим каждому желающему инвестировать в акции.

"Ценность для клиента представляет упрощенный онбординг у брокера (ведь клиент верифицирован и прошел комплайенс у банка), волокита с которым отталкивает часть клиентов. Также они (приложения с возможностью инвестирования - Delo.ua) предоставляют упрощенный интерфейс для первых шагов в инвестировании. Некоторые будут предлагать инвестиционные стратегии и аналитическое сопровождение", — говорит инвестиционный аналитик Adamant Capital Константин Якуненко.

Так ли все просто для инвестора и какие схемы стоят за такими сервисами в приложениях? Основных методов работы два - дилерский и брокерский. Чем они отличаются, объясняем на пальцах.

Дилеры – как это работает

Первым в эту историю ворвался "Альфа-Банк Украина", запустив торговлю иностранными акциями в своем цифровом банке Sense SuperApp. 28 декабря 2021 г. запустили торги на пилотную группу проекта. Этому, впрочем, предшествовала длительная подготовка: о намерении банк заявил еще 6 декабря, а до этого инициировал допуск на украинский рынок акций международных компаний (таких, как Amazon, Caterpillar, Bank of Ameriсa, Chevron, Citigroup, Coca-Cola, Nike, Merck&Co, Paypal, PepsiCo, P&G, Starbucks и Pfizer Inc). Решения по ним регулятор - Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - принимал 28 октября и 4 ноября 2021 года.

В тестовой группе оказалось более 11 тыс. человек, а за несколько часов клиенты провели 185 сделок со средним чеком 8600 грн и акциями Pfizer, Apple, Coca-Cola, Bank of America, Intel, Microsoft, Meta (Facebook) в топе.

С 10 января опция стала доступна абсолютно всем клиентам в Sense SuperApp. И спустя более чем месяц работы украинцы наторговали на 136 млн грн. Средний портфель инвестора состоял из акций 3-4 компаний на сумму около 50 тыс грн. Максимально было куплено одним инвестором 450 акций на 2,7 млн грн. За это время банк успел услышать предложения клиентов и сделать единый курс, чтоб не теряли на курсовой разнице при активной торговле.

"Альфа-Банк" на данный момент пока единственный рыночный игрок, который использует дилерскую схему.

Это значит, что банк покупает акции компаний на американской бирже, заводит их в Украину и продает своему клиенту по американской биржевой цене. Операция производится в гривне и внутри страны, что значит - никакого е-лимита или SWIFT. При этом, оплачивается только комиссия банка, которая до 1 марта 2022 не взимается, а не банка и субброкера.

То, что акции "физически" находятся в Украине, то есть, зарегистрированы и находятся на счету клиента в депозитарии Украины, позволяет распоряжаться ими, как любым другим имуществом: дарить, оставлять в наследство, переводить в другой депозитарий. Законным подтверждением права собственности клиента на приобретённые акции является выписка по счету в ценных бумагах. Такую вписку банк отправляет клиенту по итогам торговой сессии если клиент совершал сделки покупки или продажи. Помимо этого, на деньги которые находятся на счете клиента в банке действует страховка государственного Фонда гарантирования вкладов до 200 тыс грн.

Также банк выступает налоговым агентом - то есть, автоматически удерживает и оплачивает налоги из инвестиционной прибыли при продаже акций. Ставка - 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% налогового сбора.

По дивидендам банк также выступает налоговым агентом, ставка налога здесь ниже - 9% НДФЛ + 1,5% военного сбора. При этом, результаты от инвестиционной деятельности (прибыли и убытки) необходимо по итогам года указать в налоговой декларации.

Торги банк проводит во время работы американской биржи (рабочие дни с 16.30 до 23.00) и купить можно хоть одну акцию.

Здесь, впрочем, есть и ограничивающий фактор: покупать можно бумаги, которые допущены к обращению в Украине. Впрочем, таких немало: здесь представлены лидеры категорий, от технологий до фармацевтики, все с рейтингом не ниже ВВВ. "Альфа-Банк" обещает расширить инструментарий: сейчас они заводят акции, которые советуют участники сообщества, а в перспективе откроют возможность торговли облигациями государственного внутреннего займа и РЕПО - ценными бумагами с обязательством выкупа. "Наша задача - способствовать развитию внутреннего фондового рынка в том числе, - говорят в банке. - И в перспективе открыть торговлю украинскими инструментами 24/7".

Брокеры – как это работает

Остальные рыночные игроки выбрали для себя субброкерскую схему - то есть, заключают договора с иностранными брокерами, которые либо допущены к торгам на американской бирже, либо имеют договора с такими брокерами.

monobank запустил торговлю акциями в пробной версии с 1 февраля. С марта опция станет доступна всем. Тариф - 0,3% (минимум 1$) от суммы операции покупки/продажи, а до 1 апреля действует акционный тариф 0,01%. Котировки в режиме онлайн. Торговые сессии проходят в рабочие дни с 16:30 до 23:00.

Гороховский рассказал, что три месяца ждал согласования заявки в Interactive Brokers, однако получил отказ. После этого решили сотрудничать с киприотско-российским онлайн-брокером Exante.

"У нас можно будет покупать все бумаги из списка S&P500 на старте и несколько самых популярных ETF (торгуемый на бирже фонд, - Delo.ua) с 1 февраля", — добавил Гороховский.

Как рассказал Delo.ua СMO monobank Анатолий Рогальский, с декабря они получили около 250 тысяч заявок от клиентов на тестирование приложения. "Для этого есть много предпосылок. Во-первых, мировые биржевые индексы акций находятся у своих исторических максимумов. Постоянные новости о продолжающемся росте котировок повышает интерес клиентов. С другой стороны, низкие проценты по депозитам (особенно в валюте) побуждают клиентов искать более привлекательные возможности для размещения денег", - говорит Рогальский.

По его словам, если клиент получил прибыль на бирже, при ее выводе банк также будет выступать налоговым агентом. Номинальным держателем бумаг будет Universal Bank, который будет давать выписку по счету ценных бумаг со своего депозитария.

Но тут есть нюансы. Акции будут лежать в интересах клиента на счету иностранного брокера, с которым будет сотрудничать украинский банк. То есть, в Украине этих акций не будет и в случае форс-мажора у брокера придется доказывать свое право собственности или наследования.

Небольшой форс-мажор у monobank уже случился. "1 февраля прибыль всех инвесторов mono invest на портфеле инвестиций около 2,4 млн долл. составляла $70 231. По итогам вчерашней торговой сессии текущий суммарный убыток всех инвесторов на их портфелях составляет — $8907. Это, пожалуй, главное, что стоит знать об инвестировании", — написал Олег Гороховский. В свою очередь, в группе mono invest сообщили о проблемах у самого брокера -- Exante - из-за чего торговля была поставлена на техобслуживание и пользователи не смогли продать свои акции, когда их стоимость начала резко снижаться - в частности, тогда на 22% упали акции Meta (Facebook).

По субброкерской схеме будет работать и ПУМБ. "Реализация данной услуги будет доступна нашим клиентам через отдельное приложение компании-партнера. Старт планируем в феврале 2022. Бета-тестирование уже проводится", - рассказал нам директор департамента по продажам и развитию розничного бизнеса ПУМБ Александр Щербаха. По его словам, банк заключил договор с американским брокером, клиенты смогут покупать все виды ценных бумаг США, каждому автоматически откроют собственный счет в американском банке-партнере

Фондовый рынок: мультипликатор, к которому все готовы

При этом, сейчас достаточно неплохие условия, чтобы обратить внимание на развитие собственного фондового рынка, по ряду причин. Открывать бизнес в нестабильной ситуации достаточно сложно. По словам главы правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Максима Тютюнникова, молодые люди с предпринимательскими навыками и новыми идеями не хотят рисковать своими средствами. "Малый и средний бизнес, в свою очередь, боится расширяться, открывать филиалы или вообще останавливает или закрывает деятельность", - говорит Тютюнников.

В то же время, наблюдается некий отток иностранных инвесторов. В этот момент мог бы сработать инструмент по привлечению средств от небольшого внутреннего инвестора, который с одной стороны позволит бизнесу развиваться, с другой — даст возможность населению создавать себе накопления.

Заинтересованность аудитории в новых инструментах для инвестирования подтверждает статистика приложения Sense с 28 декабря по 21 января: средний возраст клиентов составил 37 лет, а 60% попали в возрастную категорию 30-45 лет. 87% - мужчины.

В настоящее время, говорит Константин Якуненко, фондовый рынок Украины нельзя назвать классическим в общемировом смысле инструментом привлечения капитала украинскими компаниями. "Фондовый рынок Украины характеризуется небольшим количеством компаний, преимущественно не инновационных; низкими долями акций в их свободном обороте, то есть, инвесторы не оказывают реального влияния на компании. Практически отсутствуют институциональные инвесторы, крупный капитал с длинным горизонтом планирования - например, пенсионные фонды или хедж-фонды", - говорит эксперт.

Операционный директор "Добробут" Вадим Шекман, в свою очередь, уверен: украинский бизнес с радостью пойдет на внутренний IPO, чтобы привлечь средства на развитие — если появятся все необходимые условия.

"Хотелось бы, чтобы в Украине росли инвестиции в финансовые рынки. С точки зрения бизнеса — это наиболее эффективный способ роста, если тебе нужен капитал. Именно поэтому компании в США развиваются. У тебя (как у инвестора - Delo.ua) появляется возможность для стартапов - поднятие капитала. У тебя появляется возможность откладывать деньги на старость. Не просто покупать квартиру или класть под матрац, а именно вкладывать и ожидать роста. Это является мультипликатором экономики, который сегодня в Украине отсутствует. Но поэтому мне кажется, что рано или поздно появится". - говорит бизнесмен.

В качестве примера того, что небольшие инвесторы — то есть, население — хотят вкладывать и зарабатывать Шекман приводит "народный IPO", который гендиректор Concord Capital Игорь Мазепа провел для ровенского футбольного клуба "Верес" - 35,7 млн за первый день на бирже и более тысячи заявок на акции от физлиц.

Бизнес, в свою очередь, готов. "Если цель государства — это развитие украинской экономики, то фондовый рынок должен быть одной из основных задач в 2022-2023-х годах, - подчеркивает топ-менеджер. - В идеале должен появиться инвестиционный рынок, в котором такие компании, как ROZETKA, "Новая почта", "Добробут", например, могли бы участвовать, выти на IPO. Чтобы у людей, которые в Украине сэкономили, создали какой-то капитал, появилась опция вкладывать в разные украинские компании".

Помимо IPO, говорят эксперты, развить фондовый рынок позволит выпуск корпоративных долговых облигаций, которые смогут покупать небольшие украинские инвесторы.

Растущий интерес украинского инвестора подтверждает и регулятор рынка ценных бумаг. "К счастью, украинцы действительно сейчас интересуются, как инвестировать средства именно в ценные бумаги. С каждым днем на рынке онлайн-инвестиций все увеличиваются предложения. А чем больше предложений - тем выше качество продукта и сервиса. Ведь вместе с предложениями растет и конкуренция за клиента. А когда растет конкуренция, бизнес пытается предложить лучшие условия. И тогда на арену выходит качество. Надеюсь, такой тренд на активизацию частных инвесторов не просто восстановит заинтересованность больших игроков рынка, но и поспособствует развитию фондового инструментария. Уже работает определенный пул игроков, ожидаем их расширения", - уверен глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов.

Сейчас в Украине зарегистрированы к внутреннему обращению ценные документы 91 компании. В частности, эмитированы еврооблигации и акции металлургических, энергетических и агрокомпаний, таких как Metinvest B.V., FERREXPO PLC, MHP S.A., DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. Допущены к обращению и достаточно большое количество бумаг иностранных компаний - ALPHABET INC., AMAZON.COM, INC., CATERPILLAR INC., BANK OF AMERICA CORPORATION, THE COCA-COLA COMPANY.

Полный список доступен на сайте регулятора.

Впрочем, в основном на бирже торгуют госдолгом Украины, и делают это маркетмейкеры. В 2021 году общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС составил 221,6 млрд грн (+167% уровня 2020 года). Но 98,3% из этого - гособлигации. Еще 0,8% занимают коммунальные облигации - 0,8%, корпоративные облигации - 0,7% и всего один процент объема приходится на акции.